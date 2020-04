"Se nos fue de las manos el tema en Guayaquil": epidemiólogo ecuatoriano

Guayaquil es hasta ahora una de las zonas de Latinoamérica más golpeadas por el coronavirus con más de 1.700 casos. Los titulares de la prensa ecuatoriana reflejan esa dura realidad: Sigue el drama por cadáveres sin retirar en Guayaquil, Habilitan número de Whatsapp para pedir retiro de cadáveres en Guayaquil, sepa qué debe contener el mensaje, El ataúd de cartón es la última opción para sepultar en la crisis.

Los casos confirmados en Ecuador por coronavirus alcanzaron los 3.646 ayer 5 de abril mientras los muertos ascendieron a 180. Daniel Simancas, epidemiólogo y coordinador de la Red Cochrane en Ecuador, también profesor de la Universidad UTE explica qué está ocurriendo en su país.

¿Por qué en Ecuador vemos una situación más aguda que en otros países de Latinoamérica?

Hay varios factores. El primero es que nos cogió de sorpresa. Fuimos uno de los primeros países en recibir casos y vamos un par de semanas adelante de otros países de Latinoamérica. Pero mientras más se agrava la situación en Ecuador no significa necesariamente que en los otros países o ciudades no se pueda complicar de igual forma. En Guayaquil entramos rápidamente en fase de transmisión comunitaria, es decir que el virus ya circulaba en la ciudad (demoramos mucho en declarar esto para tomar las medidas de restricción). Sin embargo, no todas las provincias están en ese punto. En otras por la cuarentena se pudo contener el virus parcialmente y el número de casos no es explosivo. Las dos terceras partes de los contagiados están en la provincia del Guayas.

¿Qué pasó en Guayaquil?

En Guayaquil el caso índice corresponde a una señora que viajó por dos provincias del país, , visitó muchos familiares. Se le podría llamar una super contagiadora. Venía de España. Visitaba a su familia.

¿Qué otros factores influyeron en esa explosión de la pandemia en Guayaquil?

Hay que entender los determinantes sociales de la salud de nuestros países. La falta de servicios, básicos, saneamiento, pobreza, marginalidad, delincuencia, hacinamiento, desempleo, junto con un sistema de salud fragmentado y divorciado de lo privado, con varios subsistemas que están lejos de una articulación del todo efectiva en el control y vigilancia epidemiológica por ejemplo, han reducido la capacidad de reacción en nuestro país que afrontaba ya una crisis económica. Reaccionamos tarde, faltó planificación y redistribución de recursos. Mucha gente se contagió y no se tomaron las precauciones de vigilancia y obligatoriedad del aislamiento. Mucha gente llegó de viaje ya contagiados y se perdió el control de los cercos epidemiológicos, dado que varios contagiados violaron la cuarentena. Ahora estamos en franca transmisión comunitaria sostenida, tenemos limitada capacidad de diagnosticar en fases tempranas de la enfermedad y nuestro sistema de salud está desbordado.

¿Hay críticas por parte de la comunidades de epidemiólogos a las medidas del gobierno?

Dentro de los comités científicos se ha criticado la demora en la implementación de estrategias nacionales. Se ha criticado el seguimiento a pacientes y la falta de control de la restricción de cada paciente contagiado. Hubo mucha gente que está con orden de prisión, positivo de Covid, que violó el aislamiento. Obviamente en China las autoridades usaron la fuerza para obligar al aislamiento a algunas personas. Pero eso no va a pasar en nuestros países. El seguimiento y cerco epidemiológico a los contactos es lo que falló en Guayaquil. En un inicio la personas no entienden la magnitud del virus, esto ha pasado en todos los países. Otras personas entienden, pero tienen que decidir si quedarse en casa y morir de hambre o salir a vender sus productos y llevar algo de comida a sus familias. Las políticas de apoyo económico a la crisis están llegando, pero tarde. Sin éstas, la cuarentena no funciona y menos en zonas vulnerables.

¿Por qué falló el seguimiento a los casos? ¿Falta de gente y presupuesto?

Tenemos una brecha como de 350 epidemiólogos. En Ecuador los epidemiólogos y salubristas no somos considerados como especialistas en salud, sino como parte del personal administrativo en este sector. No tenemos muchos epidemiólogos a nivel local, tampoco expertos en salud pública, la remuneración es diferente comparado con otros especialistas. Los cercos epidemiológicos que hacíamos eran deficientes y muy pocos los hacían personas con experiencia en epidemias. Nuestro sistema de salud fragmentado impide un adecuado control epidemiológico de las enfermedades. No digo que no se haga, pero resulta insuficiente ante la magnitud de esta crisis. Otro factor que nos ha marcado durísimo es el número de pruebas que hacemos, tengo entendido que Colombia por cada sospechoso está realizando hasta cuatro pruebas, que es muy baja también, pero nosotros por cada infectado logramos hacer un promedio de una prueba adicional. Nuestra proporción de positivos del total de pruebas que realizamos llega al 50%. De cada 100 pruebas que hacemos 50 son positivas. Significa que haces la prueba a pacientes muy graves y no haces pruebas a los que están en cerco epidemiológico o demoras en hacerlo. Tenemos fila de pruebas en resultado y eso nos lleva a un subregistro bárbaro que también ayuda a la transmisión sostenida del virus.

Hemos visto escenas tremendas por redes sociales de muertos en las calles. ¿A qué se debe ese caos con el conteo y manejo de personas muertas?

En este tipo de crisis tenemos que tratar de ser objetivos. En Guayaquil hay cientos de muertes diarias aproximadamente por muchas causas, alrededor del 46% se producen en casa. Ahora no tenemos la capacidad de diferenciar las muertes por Covid, las agravadas por Covid, de aquellas que ante el pánico justificado de la gente, piensan que toda persona que muere en casa o en la calle es muerte por Covid. Ante la falta de eficiencia en la realización de pruebas y la priorización a los pacientes graves, las autoridades han implementado procesos de manejo de cadáveres y muchos de ellos serán sepultados sin diagnóstico. El ejército y la policía están colaborando en el levantamiento de cadáveres, luego de reconocer la incapacidad en el manejo y la falta de planificación de estos escenarios.

Un fenómeno que hemos visto en otros países es el alto contagio de personal de salud. ¿Les está pasando lo mismo? ¿Tienen desabastecimiento de protección médica?

En un momento sí. A decir de las autoridades de salud, más del 40% de contagiados son profesionales de la salud, dato alarmante por varias denuncias de personal de salud que trabajó y trabaja sin los equipos de protección necesarios. Hay que pensar también que 86% de pacientes están en aislamiento domiciliario con síntomas leves. Sin embargo, los datos no son confiables al momento. No hay buen reporte epidemiológico. En varias mesas hemos insistido en los datos en la necesidad de transparentar las cifras para poder modelar y prever escenarios que mejoren la toma de decisiones en esta crisis. Hemos tenido por ejemplo pánico colectivo porque casi el 70% de los casos están entre 20 a 49 años de edad, pero existe poca letalidad grupo. En cambio, en el grupo de más de 65 años tienes letalidad está alrededor del 15%. Ese es otro problema. Los medios decían que el virus había mutado en Ecuador y afectaba más a jóvenes, que era más agresivo. El Ministerio ahora está sacando un dato, en la última gaceta epidemiológica, y son las muertes sospechosas por COVID en las cuales no se ha logrado o está en espera el diagnóstico.

¿Los políticos están escuchando a los epidemiólogos en Ecuador?

Pienso que en parte, no pudo negar la apertura que existe pero los problemas de estructura y presupuesto sobrepasan cualquier intento por reaccionar adecuadamente. El tema de la cuarentena no se decidía, pero fue parte de las sugerencias de los equipos técnicos. El tema de restricción vehicular también. Hay que entender que en Guayaquil hay mucha gente que se gana el día, es una de las ciudades con más comercio informal del país. También hay un tema de hacinamiento. Casas con poca ventilación. Mucha gente pobre, como habíamos señalado. El virus cayó justo donde no debía caer. Aunque debo aclarar que también existió violaciones a las restricciones no sólo por parte de la gente que salía a buscar comida, también por parte de gente con muchos recursos que obligaron a los dueños a abrir clubs, tenían fiestas, jugaban golf. Ahora esa gente también está muy enferma. Es un tema de cosmovisión de la salud y no se puede culpar a los ciudadanos por la falta de control de las autoridades.

¿Cómo piensan resolver el tema de la falta de pruebas?

Se dice que la próxima semana llegará un equipo de Roche. El vicepresidente anunció que se logrará realizar entre 1.000 y 1.400 pruebas diarias. No puedes enfrentar una pandemia si no sabes dónde está el virus. Ese es nuestro problema. Me parece que este es un tétrico juego de ajedrez. Si tomas la decisión solo cuando te atacan vas a perder el juego. Un problema es que la gente más formada en epidemiología está en las universidades y no en el gobierno. Y formar esos equipos de emergencia tomó casi dos semanas.

¿Qué otro problema detectó en estas semanas?

Los influencers e incluso autoridades de salud que empezaron con la desinformación sugiriendo a la gente que tomaran vitamina C, medicamentos peligrosos y fórmulas mágicas para no contagiarse. Pero logramos contenerlos.

¿Cómo lo hicieron?

En las redes sociales los fulminamos demostrando que no había evidencia de nada y se calmaron. Un grupo de científicos desafiamos a que demuestren estudios clínicos de calidad a un par de ellos y se callaron. Fue una conquista porque salen con cada cosa, brebajes, remedios caseros, y aquellos que decían que son inventos para generar crisis. Y claro con 10 millones de seguidores, podrían afectar a las decisiones de las autoridades.

¿Qué prevén las simulaciones que hicieron?

El pico de la epidemia sería para el 16 de mayo con 70.000 infectados y unas 5.000 muertes. Esa es la proyección. Pero son proyecciones que nos han costado mucho porque no nos cuadran los muertos actuales. Para el número de infectados en Ecuador tenemos muchos muertos. Eso quiere decir dos cosas. Una que no estamos sacando adelante los pacientes que tienen opciones de sobrevivir como deberíamos. Es decir, no hay capacidad de resolución. La otra es que tenemos un subregistro bárbaro. Si el 5% o 10% está hospitalizado entre grave y severo, y de ellos el 1 o 2 % podría morir para 180 muertos deberíamos tener 18000 infectados y no llegamos a 4.000. Es un dato que es contundente. Se nos fue de las manos el tema en Guayaquil.