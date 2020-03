Siguen los cierres temporales de atracciones turísticas mundiales por el coronavirus

El Kennedy Space Center Visitor Complex cerrará temporalmente

Como una medida de extrema precaución, y priorizando el bienestar de los visitantes y miembros del equipo del Complejo, el Kennedy Space Center Visitor Complex cerrará temporalmente a partir del lunes 16 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso. Durante este cierre, no se permitirá la entrada a las instalaciones del Complejo de visitantes

Como siempre, la salud y seguridad de los trabajadores y visitantes es la máxima prioridad para el Kennedy Space Center Visitor Complex. El objetivo del cierre también es mitigar la propagación del Covid - 19.



Cuando se hizo evidente que la enfermedad por coronavirus representaba un problema de salud para el público, el Kennedy Space Center Visitor Complex mejoró la disponibilidad de gel antibacterial en todo el parque. Además, desde entonces, también se incrementaron los procedimientos de limpieza de rutina de las superficies que se tocan con frecuencia en las oficinas y en las estaciones de trabajo, mostradores, pomos de las puertas y taquillas.



Los líderes continuarán monitoreando la situación y cuando se considere seguro que los visitantes regresen, toda la instalación se limpiará y desinfectará antes de volver a abrir. Esto incluirá autobuses del Kennedy Space Center Tour, todas las atracciones, restaurantes y teatros en el campus principal y en el Apollo / Saturn V Center.



Se reembolsará el dinero de los boletos de admisión diaria con fecha específica, que se vendieron para las fechas en que permanezca cerrado el complejo. Los boletos de admisión diaria no vencidos seguirán siendo válidos para su uso. Los programas privados, como ATX, Overnight Adventures, Special Interest Bus Tours y Dine With An Astronaut se cancelarán y los reembolsos se emitirán automáticamente para las actividades programadas en estos días. Durante este cierre temporal, el Departamento de Reservas tampoco estará disponible. Para completar una reserva para una fecha futura, visite el sitio web en KennedySpaceCenter.com.



Para ayudar a proteger contra la propagación del coronavirus y ayudar a garantizar la seguridad de los visitantes y los empleados, se han tomado y se seguirán tomando medidas para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus según la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



La administración del Kennedy Space Center Visitor Complex continúa trabajando en estrecha colaboración con expertos locales, estatales y federales en este tema para garantizar que están al día sobre la situación a medida que evoluciona.

Pullmantur Cruceros suspende su operativa de cruceros

Pullmantur Cruceros anuncia la suspensión de su operativa de cruceros a partir de la media noche de este domingo 15 de marzo. La compañía espera volver a operar el próximo 2 de mayo de 2020.

Esta decisión ha sido tomada a raíz del escenario global generado por el brote de Covid-19, y está en línea con las medidas activadas tanto por el Grupo al que pertenece, como con las recomendaciones dadas por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), los organismos sanitarios internacionales y los diferentes gobiernos.

"Para Pullmantur Cruceros, la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y miembros de la tripulación es siempre su máxima prioridad. Ahora mismo, la compañía está centrada en repatriar a los pasajeros que están a bordo a sus ciudades de origen", asegura la naviera.

En los próximos días, Pullmantur Cruceros se pondrá en contacto con los clientes que tuvieran contratado un crucero para este periodo con el fin de explicarles las diferentes opciones que les ofrecerá. Pullmantur Cruceros confía en que esta medida contribuya a contener la expansión del coronavirus y espera volver a la normalidad a la mayor brevedad posible.

Carnival, Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Lines también suspenden operación

La compañía estadounidense Carnival anunció que suspenderá sus cruceros hasta el próximo 10 de abril debido a la pandemia del Covid-19 como lo han hecho la mayoría de las grandes navieras, entre ellas Royal Caribbean Cruises y Norwegian.

Carnival señaló en un comunicado que la suspensión es "inmediata" y que los barcos que están en medio de viajes iniciarán el regreso.

Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Lines habían ya anunciado la suspensión de sus barcos hasta el 12 y 11 de abril, respectivamente.

Las tres compañías señalaron que están contactando con pasajeros y tripulantes para tratar de minimizar los inconvenientes de la suspensión de los cruceros.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. han recomendado a los estadounidenses, especialmente a los que tienen problemas de salud, que pospongan sus viajes en cruceros, lo que ha sido un revés para un sector muy afectado por el coronavirus.

Así mismo, la empresa de cruceros Princess Cruises, la segunda mayor del mundo por facturación, anunció la suspensión por 60 días de todos sus viajes ante la expansión del coronavirus. La empresa, que ha visto ya cómo la enfermedad afectaba a dos de sus cruceros, paralizará sus 18 barcos hasta el 10 de mayo, según anunció su presidenta, Jan Swartz.

Desde Italia, uno de los países mas afectados por la pandemia, la compañía Costa Cruceros anunció este viernes que suspende todos sus viajes en el mundo hasta el 3 de abril, como medida de precaución ante la expansión del coronavirus.

En un reciente informe, la agencia Bloomberg indicó que las tres mayores operadoras de cruceros han perdido en menos de dos meses más de la mitad de su valor de mercado, lo que equivale a más de 42.000 millones de dólares.

