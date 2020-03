"Tenemos un mensaje muy simple para todos los países: hagan pruebas, pruebas, pruebas": OMS

Redacción salud

En la última rueda de prensa, ofrecida hoy 16 de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que "en la última semana hemos visto una rápida escalada. Hay ya más casos en el resto del mundo fuera de China. Hemos visto cerrar colegios y cancelar eventos deportivos. Pero no hemos visto el aislamiento urgente, que es la espina dorsal para parar esta epidemia".

Tedros insistió en lo más efectivo para hacer frente a la pandemia "es romper la cadena de contagios". Esto significa concentrar esfuerzos es aislar los focos. "No podemos ir a ciegas. No podemos luchar contra esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un mensaje muy simple a todos los países: pruebas, pruebas, pruebas. Si dan positivo hay que averiguar con quién han estado en contacto". (Pruebas de laboratorio, uno de los secretos del éxito frente al coronavirus).

Esto significa que incluso los casos más leves deben ser aislados. Lamentablemente, como lo reconició Tedros, la dimensión de esta epidemia tomó por sorpresa al mundo entero y ya estamos en el punto en que muchos países están desbordados.

Para la OMS es importante que cada persona entienda que sin las medidas adecuadas existe un gran peligro de extender la epidemia a los familiares de los infectados que permanecen aislados. "Los pacientes deben dormir en una habitación separada con un baño distinto. La persona que le cuida debe lavarse las manos cada vez que entra en contacto con la persona enferma", explicaron.

"Pedimos a todos los países y todos los individuos que hagan lo que puedan para parar el coronavirus. Pedimos que todas las personas se laven las manos, que lo hagan por solidaridad", apuntó durante la rueda de prensa.

Tedros aprovechó su intervención para enviar algunos mensajes de coraje: "Estamos todos juntos en esto. Y solo podemos tener éxito juntos... este sorprendente espíritu de solidaridad humana debe volverse aún más contagioso que el coronavirus en sí. Aunque es posible que tengamos que estar físicamente separados el uno del otro por un tiempo, podemos unirnos de formas que nunca antes habíamos tenido".

También dijo: "Esta es la crisis global de salud que define nuestro tiempo. Los días, semanas y meses que vienen serán una prueba de nuestra determinación, una prueba de nuestra confianza en la ciencia y una prueba de solidaridad. Las crisis como # COVID19 tienden a sacar lo mejor y lo peor de la humanidad".