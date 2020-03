Turistas viajan envueltos en plástico por miedo a contagiarse de coronavirus

Aunque los diferentes gobiernos y expertos en salud han hecho un llamado para mantener la calma, las personas han preferido tomar sus propias medidas. Es el caso de unos pasajeros que abordaron la ruta que cubría el trayecto de Sídney a Isla Hamilton, en la costa este de Australia, sorprendieron al llegar envueltos en plástico. ¿La razón? Buscaban evitar contagiarse del nuevo coronavirus Covid – 19. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

La pareja llevaba guantes de látex y un tapabocas y, para complementar la indumentaria, se pusieron un traje que cubría milimétricamente sus cuerpos. La situación, que parece sacaba de una película, fue grabada por otros pasajeros del vuelo.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1