Dice Jorge Castaño, superintendente financiero

“Vamos a hacer cumplir los planes de alivio”: superfinanciero

Jorge Sáenz V. / @JorgeS_v.

De acuerdo con Jorge Castaño, superintendente financiero, este sector se encuentra sólido para el choque derivado de la pandemia del coronavirus. “No queremos letra menuda en los planes de alivio”, dijo el funcionario al asegurar que la entidad que lidera estará con el ojo encima de las medidas anunciadas por las entidades del sector.

Actualmente, los hogares colombianos le deben al sistema financiero cerca de $270 billones. En el seguro de depósito administrado por Fogafin hay $23 billones para respaldar los dineros de los colombianos.

¿Cómo se encuentra el sistema financiero para enfrentar el choque del coronavirus?

Tenemos variables muy positivas: una inflación que está dentro del rango meta y crecimiento proyectado en una buena senda, mientras otros países, antes del coronavirus, ya habían entrado en recesión. En 2019, el sistema financiero cerró con unas buenas utilidades de $12 billones, con calidad de capital que es muy robusta, con la máxima capacidad de absorción de pérdidas. Tiene más de $100 billones en patrimonio técnico con un nivel de solvencia de 15 %, cuando el mínimo regulatorio es de 9 %. Todas estas cifras permiten pensar que tiene un colchón suficiente para poder absorber diferentes tipos de choques. El sistema se encuentra bien preparado en términos de liquidez, que permite soportar toda la presión.

¿De qué forma están respaldados esos dineros de los colombianos en manos de los bancos?

Con cifras a febrero de este año, el sistema financiero tiene $509 billones en cartera, de los cuales 52 % es cartera comercial, 26 % de consumo a personas naturales y el resto está distribuido en créditos hipotecarios y microcréditos. La tasa de morosidad de esa cartera a febrero estaba en 4,3 %, es decir, que de cada $100 que tiene el sistema financiero prestado 4,3 % tiene una mora superior a 30 días. La plata que han guardado los bancos para cubrir el deterioro de esa cartera asciende a $32 billones.

¿Cuánto le deben los colombianos a la banca?

Las empresas le deben al sistema financiero $270 billones y la cartera de consumo (tarjetas de crédito y libre inversión) asciende a $190 billones; por los menos $80 billones corresponden a hipotecaria y el resto es microcrédito, de ese total de $509 billones que mencionaba.

¿Es sana esa cartera?

Sí. En condiciones normales esa cartera es muy sana. Los sectores en dificultades por ese choque (turismo, hoteles, transporte aéreo, eventos) tienen una cartera que no logra ser más de 4,5 % del total, pero no es una situación que le ponga mucha carga al sistema.

¿En qué situación agarró este choque del coronavirus al sistema financiero?

El sistema financiero registra unos indicadores muy fuertes, buenos en términos de solvencia y de liquidez, por encima de los mínimos regulatorios. No estábamos esperando la crisis del coronavirus, pero sí lo estábamos preparando para un problema económico. Siempre las crisis por los ciclos económicos están presentes.

Ante esta crisis, ¿la Superfinanciera hizo recomendaciones a la banca para que ajustara los requisitos a la hora de soltar nuevos créditos?

Sí. Nosotros les hemos dicho a las entidades financieras no solo que se les permite desarrollar alivios y que deben desarrollarlos, sino que también deben originar nuevos créditos. La instrucción nuestra en este momento a los bancos es que se aseguren en un escenario de enfriamiento y en eso vamos muy bien. Hoy el sistema financiero está siendo operado casi en 90 % desde las casas; hay unas 3.900 oficinas abiertas con operaciones restringidas.

¿Cómo se ha comportado la banca digital?

El proceso de transformación digital que ya venía en desarrollo desde hace tres años nos ha facilitado poder desarrollar este plan de contingencia y este aislamiento que estamos viviendo. Nosotros vimos que en el simulacro (viernes y sábado) bajaron las transacciones en las oficinas en cerca de 90 %. Lo que han reportado las entidades es que el volumen de transacciones vía internet y banca móvil se ha disparado considerablemente.

¿Cómo evalúa las medidas que ha tomado el Banco de la República?

Lo que ha hecho el banco de la República no es nada diferente a lo que han hecho los bancos centrales en el mundo, surtiendo de liquidez al sistema. Las autoridades económicas, no solamente han actuado a tiempo, sino que estamos tomando las decisiones acertadas. Pueden acceder a liquidez las personas y las empresas no solo en la banca sino en el mercado de valores.

Ha habido muchas quejas porque las condiciones en los planes de alivio cambian…

A los bancos les digo que la Superintendencia va a hacer cumplir los planes de alivio que ellos prometan a los consumidores financieros. La Superfinanciera va a asegurarse de que sea el plan de alivio con las consecuencias que traen; que no se puede reportar a las centrales de riesgo, no les pueden cambiar la calificación de riesgo en el banco, no les pueden cobrar intereses de mora porque está en el plan de alivio y no les pueden castigar el uso de servicios y productos. Los alivios están abiertos por cuatro meses y se pueden adoptar en cualquier momento.

¿La Superintedencia no descarta investigación si se comprueba el engaño a algunos clientes?

Claro. Pero más allá de una sanción, el banco tiene que cumplir y para eso está la Superintendencia, para hacerlos cumplir. Si hay que hacer investigaciones eso se da por descontado, sin embargo, también es importante que el consumidor financiero evalúe según su capacidad financiera y tampoco abuse de este mecanismo. Mucha gente puede pensar que el banco está condonando las deudas; las obligaciones hay que cubrirlas y pagarlas. No queremos letra menuda en los planes de alivio y la Superfinanciera va a hacer cumplir lo que ellos digan sobre el plan de alivio, pero queremos que el consumidor financiero compare, evalúe y entienda qué significa lo que está haciendo. A más plazo mayor tasa de interés.

Para conjurar cualquier asomo de pánico, ¿el Gobierno tiene mecanismos para respaldar los ahorros de los colombianos en los bancos a través de Fogafín?

La red de seguridad del sistema financiero parte de dos elementos: uno, que la entidad sea capaz de absorber la mayor cantidad de pérdidas, por eso tiene capital más alto ahora representado en mayores requerimientos de liquidez. Adicional, existen otros anillos de seguridad como el Fogafin (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras), que ofrece una cobertura por producto de hasta $50 millones. Esa cobertura alcanza para cubrir 98 % de las cuentas de los colombianos. En caso de una eventual liquidación, ese no es el escenario, pero está ahí como mecanismo de protección, puede reclamar y recuperar hasta 100 % de los fondos que tiene depositado en una cuenta de ahorros. Ese seguro de depósito se viene constituyendo desde 1999; los bancos vienen pagando esas primas y hoy hay $23 billones.

