Si no tiene experiencia laboral, ¿qué puede escribir en su hoja de vida?

Redacción Comercial

“Cómo elaborar una hoja de vida”, “Ejemplos de hoja de vida” y “Formatos de hoja de vida” son las búsquedas más frecuentes en Google a la hora de redactar un currículo para demostrar que su perfil sí es acorde con el cargo al que se postula.

Alrededor de una hoja de vida siempre se escuchan preguntas como: ¿es bueno incluir la foto?, ¿se escribe en primera o en tercera persona?, ¿cuántas páginas debe tener?, ¿cómo presento mi perfil?, si es un formulario de internet ¿debo llenar todos los espacios?, si no tengo experiencia ¿qué puedo incluir?, entre otras tantas.

Para poder resolver estas dudas, consultamos a un par de expertos, quienes, desde su experiencia en reclutamiento laboral, creen que lo importante es ser claro con la comunicación y emplear el menor número de páginas posible.

¿Qué incluir en su hoja de vida si no tiene experiencia?

Agregar sus habilidades, competencias y objetivos laborales le servirá si apenas va a aplicar al primer empleo. Tenga en cuenta que esta es su carta de presentación, así que la foto, el orden de la información y la claridad serán el primer filtro.

“Un currículo apropiado es aquel que nos muestra con simplicidad y datos concretos cuales son las capacidades que tiene la persona. Si no tiene experiencia laboral, lo importante es encontrar una relación entre las competencias y las actividades realizadas”, comenta Andrea Galvis, Gerente de Recursos Humanos de Arcos Dorados, quien explica, “por ejemplo, si ha tenido buenas notas en la universidad o ha logrado algún mérito especial en su grado puede demostrar compromiso con esa tarea. Si ha participado en proyectos culturales o la realización de eventos exitosos, puede comprobar liderazgo, trabajo en equipo y buena comunicación. Si ha sido capitán de un equipo de fútbol o ha sido parte del equipo del colegio, puede evidenciar que es bueno en trabajo en equipo, interacción personal, liderazgo y foco en resultados”.

Por su parte, Fabiano Kawano, Country Manager DNA Outplacement Colombia, agrega que un currículo atractivo es el que es fácil de leer; quiere decir que se debe manejar un solo tipo de letra, un color neutro y la información estar organizada de la más reciente a la más antigua en bloques fáciles de identificar. Por ejemplo, un bloque es el perfil, otro la experiencia laboral, si se tiene, la formación académica y las referencias personales.

A la hora de elegir sus referencias, se recomienda que una o dos sean familiares y que tres sean personales o laborales. Estas personas serán las encargadas de certificar sus competencias y habilidades en un cargo o actividad específica; por lo que, si es su primera hoja de vida, se sugiere incluir a profesores, líderes comunitarios y compañeros cercanos con los que haya colaborado. Recuerde siempre decirles que los pondrá de referencia.

“La manera correcta de indicar la referencia es nombre, apellido, función que desempeñó en conjunto, dónde se realizó y la relación con esa persona. Normalmente no se pone el teléfono celular. Esos datos personales, si se requieren, el reclutador los pedirá en el momento en que lo crea indicado”, dice Fabiano Kawano.

Aprenda a redactar su perfil

Destaque en su perfil las experiencias, ya sean laborales o vivenciales, más relevantes de acuerdo con sus objetivos. Se sugiere enlistar los logros más significativos. Por ejemplo, su nivel de estudio y profesión, o si maneja otros idiomas. Este es el espacio en el que usted puede, de forma concreta, destacar todos sus conocimientos y competencias.

En cuanto a si se debe escribir en primera o tercera persona, Andrea Galvis y Fabiano Kawano coinciden en que usted puede elegir la opción con la que más se sienta identificado; eso sí, recomiendan manejar el mismo lenguaje para dar mayor claridad. Al comenzar las frases, los expertos sugieren usar verbos que demuestren acción o conductas realizadas, como: “administré”, “gestioné”, “supervisé”, “asistí” y “participé”.

Es su decisión poner la foto

No es requisito que su hoja de vida lleve una fotografía, pero esta puede ser un diferencial positivo si el objetivo es complementar su perfil. Ahora, si la empresa le pide incluirla, cuide que esta sea acorde al cargo al que aplica: nunca utilice una selfie.

“Aunque es frecuente recibir hojas de vida con foto. No es necesario ponerla, pues en el proceso de selección éste puede no ser un determinante o criterio para elegir al candidato.”, complementa Galvis, de Arcos Dorados.

No cometa estos errores en su hoja de vida

Por lo general, un reclutador se demora muy poco revisando una hoja de vida, así que lo principal es ser concreto con lo que se quiere decir y no incluir información que no aporte. Escribir: “quiero trabajar en una empresa con poder de crecimiento, que me valore…” no aporta mucho, pues mucha gente quiere lo mismo, explica Fabiano Kawano.

Andrea Galvis, de Arcos Dorados, agrega que tener faltas de ortografía puede demostrar que faltan habilidades básicas de comunicación, educación o falta de atención. Ser demasiado extenso genera poco interés, y usar demasiado color o diseños muy exagerados puede distraer del mensaje principal.

Por otro lado, los datos incorrectos pueden afectar su credibilidad. No envíe archivos con el nombre “Curriculum” u “Hoja de vida 2018”, mejor titúlelos o guárdelos con su nombre y cargo al que aplica.

Evite incluir documentos innecesarios o enviar una hoja de vida de más de tres páginas. Recuerde que ser sencillo no se debe confundir con ser descuidado. Sea siempre concreto e incluya información con números para mayor claridad.

Hoja de vida online

Si se ha registrado en una plataforma para encontrar empleo, tenga en cuenta la importancia de llenar toda la información que le solicitan: fecha de nacimiento, perfil, estudios, gustos. Toda esto le ayudará al reclutador a saber quién es usted. De forma complementaria, puede adjuntar la hoja en PDF, nunca lo haga en PowerPoint o Word.

Establezca también sus intereses profesionales y use redes sociales como LinkedIn para conectarse directamente con otros profesionales de su sector.

Conozca al empleador

El empleador siempre va a tener en cuenta su formación, ya sea académica o laboral, por eso siempre buscarán relacionar las experiencias con las competencias y habilidades para una posición.

“Si no hay experiencia laboral es porque el cargo no lo requiere. Pero seguramente la posición requiere algún tipo de competencia, entonces el desafío es encontrar en la hoja de vida elementos que permitan identificarlas. A través de la hoja de vida, podemos generar algún punto de interés en la persona que la recibe; por eso, todo detalle puede resultar importante, todo logro puede demostrar que hemos hecho las cosas con pasión, con compromiso e interés: dos valores que resaltan y que van a despertar el interés y la diferenciación a la hora de evaluar la hoja de vida”, finaliza Andrea Galvis, Gerente de Recursos Humanos de Arcos Dorados.