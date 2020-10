Amaia Montero dejó atónitos a sus seguidores en Twitter. La emprendió contra Leire Martínez, la cantante que ocupó su lugar en 2008 y hasta dejó ver que las cosas no terminaron tan bien en el pasado con la agrupación.

Lo que se sabía era que Amaia había tomado la decisión en 2007 de emprender su carrera en solitario, pero el resto de la banda no quería separarse así que contrataron a una nueva vocalista femenina, Leire Martínez. Entonces solo fueron buenos deseos entre las dos mujeres, hasta ahora que la primera se despachó en Twitter contra la segunda y hasta terminó por cerrar su cuenta en esta red social.

El asunto empezó porque un seguidor de la agrupación publicó un video de la discografía de La Oreja de Van Gogh, cuando Amaia aun hacía parte, pero que Leire autografió. “Jamás firmaría un disco que no me correspondiera... por pura honestidad y respeto”, apuntó Montero. Pero la cosa no paró ahí. Tras una publicación de Leire con el #EasyLife, escribió: “Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias, con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta, desgasta mucho. No es tan fácil como ‘Amaia se fue’. Las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del easy life que para mí eso no es vivir, es respirar, y qué horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario”.

Tal fue la lluvia de mensajes que hasta un seguidor le dijo a Amaia: “Quiero pensar que están pasando más cosas con La Oreja de Van Gogh que no son públicas para que tenga esta actitud últimamente”. “Bingo”, le respondió ella. Finalmente dijo que no estaba dispuesta a soportar más bullying y cerró su cuenta. Invitó a sus seguidores a que la acompañaran en Instagram, pero más allá de esta pelea en redes, dio a entender que hay grietas profundas con su exagrupación y su reemplazo.

