3 signos a los que les irá mejor en el amor a comienzos de octubre

Ahora que Mercurio está directo, octubre empieza con otra energía y 3 signos del zodiaco serán los más beneficiados en la primera semana de octubre.

El tránsito de Mercurio directo en Virgo, después de terminar su retrógrado, será uno de los más notorios en cuestión de relaciones. Mercurio, al regir las comunicaciones, ayudará a avanzar en asuntos pendientes, mientras forma un trígono con la luna y plutón.

Los efectos de estos movimientos astrológicos ayudarán a estos signos a sanar daños emocionales con sus seres queridos y podrán resolver asuntos que estuvieron difíciles y tensos en sus relaciones de pareja. Si los problemas han estado en el tema de la intimidad, los astrólogos aseguran que los signos más afortunados podrían superarlo y avanzar hacia relaciones incluso con acuerdos permanentes y a largo plazo.

Aries

Para las personas del signo de Aries, los nacidos del 21 de marzo al 19 de abril, podrán tener toda la paz y tranquilidad para evitar los conflictos, hablar a profundidad con sus parejas de los problemas pendientes, y tendrán la energía necesaria para superar tensiones con buen final. Como Aries estará tranquilo no va a querer discutir eternamente o darle vueltas a los problemas y podrán darle confianza a sus parejas de que no quieren entrar en combate y por el contrario, que están listos para avanzar en lo que sea necesario pues el amor será más importante que los problemas. En conjunto lo podrán superar.

Géminis

Para las personas nacidas bajo el signo de Géminis, que nacieron del 20 de mayo al 20 de junio, la energía será de liberación, especialmente en temas amorosos. Como si se hubieran quitado un gran peso de encima, van a poder hacer lo que no habían podido hacer antes por miedo, orgullo, o prevención. Estarán listos con la energía disponible para no perder tiempo en nimiedades si están con alguien o no estaban seguros de estarlo. Si están solteros es posible que conozcan a alguien que los revitalice y los haga sentir vivos otra vez, podrán proteger el vínculo y estar presentes.

Escorpio

Las personas del signo de Escorpio, aquellas que nacieron del 23 de octubre al 21 de noviembre, empezarán tranquilos el mes pues estarán ligeros, serán más accesibles y la energía pesada de estas últimas dos semanas se aliviará, lo verán reflejado en sus relaciones y situaciones amorosas. Si están en pareja podrían subir un escalón en nivel de compromiso.

