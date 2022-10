3 signos del zodiaco que naturalmente son el centro de atención

No a todas las personas les gusta ser el centro de atención, existen también algunos signos del zodiaco que son tímidos y no gustan de sobresalir en grupo. Hay signos que no solo aman ser el centro de atención, lo disfrutan y se sienten cómodos.

Según la astrología hay quienes tienen mayor probabilidad de atraer miradas y tener una chispa que no comprenden los demás. Son apasionados, enérgicos y por lo general muy atractivos. No tienen miedo de hacer reír a otros, de contar sus historias, de mostrarse como los mejor vestidos o de ser el payaso de las reuniones.

Estos signos son los del elemento fuego ya que, tienen muchísima pasión y les agrada que otros les den roles protagónicos. Aquí sabrás por qué Aries, Leo y Sagitario son los signos a quienes les gusta ser el centro de atención.

Aries

Aries no necesita de mucho esfuerzo para sobresalir, tiene una personalidad naturalmente bulliciosa e impulsiva, y puede ser un líder innato. La verdad es que a muchos no les atrae esto porque es muchísimo fuego, pero a otros, les fascina. No hay puntos medios. Los Aries no tienen miedo en decir lo que piensa y exponerse a las críticas, la mirada desaprobatoria de los demás les importa muy poco.

Leo

Leo es el corazón del zodiaco, el más vanidoso, y les gusta expresarse y mostrar su luz a otros. Es llamativo y glamuroso, prospera cuando tiene las miradas encima. Solo hazle un cumplido a un Leo y verás cómo lo recibe de bien. Es el signo que más ama ser el centro de atención. Su presencia es majestuosa, casi siempre con un gran cabello. Es el único signo gobernado por el Sol, así que un Leo nació para brillar con luz propia.

Sagitario

Este es el signo es el sabio del zodiaco, el filósofo. Su alma tiene muchos conocimientos que desean ser compartidos, por lo que es un excelente narrador y buen conversador, puede ser el centro de la fiesta cuando se trata de contar y narrar historias. Sagitario es el clásico signo que es el alma de la fiesta; todos quieren estar a su alrededor para pasar un rato agradable.

