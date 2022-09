3 signos que estarán confundidos hasta finales de octubre y consejos para llevarlo

De todos los signos del zodiaco, 4 tendrán que sufrir más confusión de lo normal a partir de ahora y hasta el comienzo de octubre. Según la astrología, el principal responsable es Mercurio retrógrado que comenzó el pasado 9 de septiembre y que terminará el 2 de octubre.

Los retrógrados ocurren cuando un planeta aparentemente cambia su órbita y da la sensación de recorrerla en dirección opuesta, por lo que da la impresión de que retrocede. Se trata de un efecto visual por nuestra posición en la Tierra. Si bien astronómicamente no tiene implicaciones, desde el punto de vista astrológico se dice que la energía asociada a cada planeta se ve afectada y ligeramente entorpecida.

Mercurio es el encargado de todos los sistemas de comunicación, entonces, desde nuestras palabras hasta la tecnología estarán afectados.

Si bien este tránsito afecta a los 12 signos del zodiaco, hay algunos que se sentirán particularmente confundidos mientras esté vigente. Según StyleCaster.com, serán estos:

Aries

El tránsito retrógrado de Mercurio lo obligará a reflexionar sobre sus relaciones personales, y quizás reciba información que no quería. Lo importante es aceptarlo y analizar fríamente a las personas con quien comparte su vida. Puede decepcionarse, pero es mejor que observe que no eran lo que esperaba. Hay traumas del pasado no resueltos pero este tránsito le ayudará a a enfrentarlos. Es posible que alguna expareja aparezca en su vida y cause movimientos y afecte su energía natural. Descanse y decante.

Géminis

Será el momento de tomar decisiones positivas y dejar atrás malos hábitos. Sin embargo, su vida amorosa podría ponerse en pausa. Si tiene pareja, las cosas no avanzarán como desearía y extrañará la pasión, lo cual, evidentemente lo hará sentir confundido. Mercurio retrógrado cambiará la forma en que expresa sus sentimientos, por lo que si está soltero podría llamar la atención de romances del pasado. Lo importante es no tomar decisiones drásticas y esperar a que esta temporada finalice.

Virgo

Es posible que haya sentido que no puede comunicarse de manera efectiva o transmitir con claridad sus puntos de vista; y esto le frustre. Igual con sus emociones. Hay algo que se está negando y debe enfrentarlo. Es importante ser vulnerable y darse lo que necesita, pero también usar este tiempo para reflexionar si ha sido egoísta. Por ahora, aceptar es fluir. Se replanteará la manera de relacionarse con sus finanzas y las cosas materiales, y reconocerá aquello que tiene un verdadero valor para su tranquilidad.

