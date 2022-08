Aries a Virgo: ¿Cuál es tu superpoder en la vida real según tu signo zodiacal?

Todos hemos querido, alguna vez, tener un superpoder digno de un superhéroe de película y sorprender a algunos cuantos con nuestras habilidades, y el zodíaco nos podría dar algunas pistas.

No es posible volar desde los más altos rascacielos como Batman, ser tan fuertes como Hulk o desaparecer sin dejar rastro con una manta de invisibilidad como la de Harry Potter. Tampoco necesariamente seremos los superhéroes de la historia de todos los demás, pero eso no significa que no seamos los nuestros cada día en ciertas situaciones y con habilidades específicas que no todos tienen.

El superpoder de cada signo zodiacal:

¿Acaso todos somos intuitivos, creativos, prácticos o buenos para las matemáticas, los negocios o la sabiduría callejera? Aunque muchas de estas características dependen de muchos factores, el zodíaco dice que cada signo tiene unas capacidades, sensibilidades, y habilidades particulares que pueden determinar muchas de tus habilidades,

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Audacia

El superpoder de Aries es que nunca tienen miedo, y no dudan de lo que hacen. Este signo de fuego es como un lanzallamas: hace todo de una vez y no se demora en lo que necesita, es valiente, coraje, audaz y temerario. Es un líder natural y no se deja amilanar de nadie. Un gran superpoder.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Tenacidad

El super poder de Tauro es la tenacidad o la resistencia. Este signo de tierra que ama la materialidad del mundo tiene la paciencia para materializar todo lo que se propone. Si se ponen una meta la consiguen, sin importar el tiempo que tome, nadie se puede interponer en su camino pues no saldrán vencedores. Con seguridad, Tauro consigue TODO lo que quiere.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Versatilidad

El superpoder de Géminis es su versatilidad y adaptabilidad, pues sin importar lo que le traiga su camino, puede adaptarse. No es rígido y con sus dos caras puede acercarse a todos los mundos posibles. Si entra a un nuevo trabajo y quiere ganar la cima, lo consigue, si necesita pasar desapercibido, también. Esto a las personas que tienen a su alrededor los fascina y los confunde, algo que Géminis también sabrá usar a su favor. Si escogiéramos un nombre sería el de camaleón.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Perspicacia

Los cáncer tienen el superpoder de la perspicacia. Por su altísima capacidad de ser empáticos con otros pueden leer entre líneas y percibir qué ocurre. Son muy intuitivos y esto les permite

Puede leer entre líneas lo que la gente dice y hace y comprende lo que realmente está pasando. Es capaz también de conocer rápidamente el corazón de las personas y de comprender lo que sienten, por eso entiende la esencia de los problemas y los resuelve como ninguno. El más emocional de los superpoderes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Fuerza

Los Leo brillan en donde sea, llaman la atención, generan admiración automática en los otros y sobre todo, son fuertes. No es gratuito que los leones sean identificados como los reyes de la selva, la gente tiende a seguirlos y admirarlos. Cuando están en el centro o la gente los pone en el centro, y los leones guían con fuerza y no se aprovechan de los demás para su beneficio, pero pueden conducir a los demás y a sí mismos hacia donde deseen.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Reparación

El superpoder de los virgo es esa capacidad de reparar todo lo que está dañado o roto. Los virgo son reparadores por naturaleza, saben cómo hacer para que las cosas que están rotas vuelvan a estar completas y sanas. La gente se siente mejor con sus conocimientos técnicos de las cosas y siempre empujan a los demás cuando no tienen fuerza para hacerlo solos.

