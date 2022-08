¿La mejor pareja del zodiaco es Libra y Escorpio? Aquí te contamos

Para algunos signos las similitudes pueden llegar a importar más que las diferencias. De hecho, la relación con ciertos signos es más fácil de construir que con otros, hay ciertas características de los signos que los ayuda para relacionarse mucho mejor y saber si podría funcionar más como una amistad o como una pareja.

Construir una relación amorosa no es fácil hoy por hoy. Sin embargo, hay muchas personas que aún le apuestan a tener esta pareja eterna y única con la cual envejecer.

¿La mejor pareja del zodiaco es Libra y Escorpio?

La astrología se ha encargado de darnos a conocer datos que se pueden relacionar con la forma de ser y actuar de cada signo. Estos también sirven a la hora de evaluar con qué pareja estar y con cual no funcionaría algo estable.

El signo de Libra es cardinal en la rueda zodiacal y Escorpio es uno de los signos fijos dentro de la misma rueda. “Sus relaciones, en general, son complejas, y dependen en buena medida de los ascendentes y voluntad de cada uno para mejorarlas, o todo lo contrario”, destaca el medio La Vanguardia.

En cuanto a las relaciones laborales, “tanto Libra como Escorpio consiguen entenderse y ponerse de acuerdo, el resultado puede ser muy bueno, incluso sobresaliente. Lo que pasa es que, si bien son personas con mucha capacidad de trabajo, también son demasiado independientes como para permanecer juntas en el tiempo. Sin embargo, es indudable que mientras desarrollen una actividad en común, colaborarán intensamente para que todo salga según lo planeado”.

En el tema sentimental “la capacidad de adaptación del signo de Libra suele ser la mejor base de su relación; Escorpio, por su parte, sabe cómo mantener la alegría e interés de su pareja; además, también ceden un poquito para acercarse”.

El medio mencionado también señala que “las diferencias surgirán de vez en cuando en su unión, aunque podrán contribuir a enriquecer una relación que, a todas luces, no es perfecta, pero sí enriquecedora en muchos y diversos sentidos”.

Características de Escorpio

Ante las crisis, los nacidos bajo el signo Escorpio no se paralizan, al contrario, piensan rápido cómo afrontar la situación para tomar decisiones y resolver cualquier percance que se presente.

El fracaso y las fallas no hacen parte de sus características por ello, logran siempre alcanzar el éxito tanto personal como profesional. A pesar de que tenga obstáculos y problemas, siempre sabrá cómo afrontarlos.

Un punto fuerte de este signo es la lealtad “la lealtad es algo que caracteriza a todos los Escorpio. Quien tiene una amiga de este signo, sabe que en ella encontrará una auténtica hermana que estará a su lado a las duras y a las maduras”.

Características Libra

Las personas de signo Libra suelen ser regidas por Venus que es el planeta del amor. Son encantadores, leales, cariñosos y muy románticos. Ellos se toman su tiempo para tomar decisiones y revisar las opciones que tienen dejando en lista los pros y contras. No darán un paso en falso, son la mezcla perfecta entre fuerza y delicadeza.

Según Cosmopolitan en el amor es muy rara la época en la que un Libra no se sienta enamorado. “El motor de sus vidas es el amor y el cariño, por lo que encontrar una pareja, mantener un círculo sano de amistad y tener contacto con sus más allegados serán siempre sus prioridades. A la hora de comprometerse con alguien, no te dará una respuesta enseguida: se lo tendrá que pensar mucho, porque no quieren que les rompan el corazón”.

En el trabajo se identifican por ser justos. Muchas veces se olvidan completamente de lo personal y solo miran el lado profesional “pero nunca podrás decir que te tienen manía o que no valoran tu trabajo”.