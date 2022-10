Aries a Virgo: ¿Qué hace enojar a cada signo zodiacal?

El enojo es uno de los rasgos más complicados en las personas, hay quienes según su temperamento son más propensas a sentirse bravos, enojados, o molestos, y hay quienes genuinamente logran atravesar sus molestias del día a día de otra manera.

Todo depende de cada temperamento, y estos son rasgos que aunque se pueden trabajar, definitivamente vienen casi de nacimiento. Para nadie es un misterio que hay algunas personas que sencillamente se suelen enojar más que otras, y encuentran más frecuentemente ciertas situaciones que los irritan fácilmente.

Según la astrología, cada signo tiene su punto débil frente al enojo y son estas las razones por las que cada uno se molesta, descúbrelas para saber cuándo manejarlo con delicadeza.

Aries

Es un signo de fuego y también es el primer signo del zodíaco, es decir, en su parte más sombría se asocian al numero 1, a la individualidad, a la infancia, la inmadurez y cierto egoísmo. Las personas de Aries son muy pasionales y al molestarse pueden no controlar sus palabras, dicen todo lo que están pensando sin filtro. Esto los puede convertir en personas hirientes. Lo que más le enoja a este signo es, por ejemplo, que atiendan antes a alguien que estaba atrás en la fila. Ellos son los primeros y todo se asocia a esto.

Tauro

Es el primer signo del trígono de tierra, junto a Virgo y Capricornio. Son tercos y no exteriorizan demasiado su enojo, lo manifestarán a través de la indiferencia. Suelen ser fríos y hacer silencio. Si algo le molesta a una persona de Tauro es que otro le diga que está haciendo las cosas mal.

Géminis

Es el signo más cambiante y es sumamente difícil verlos enojados. Antes que cualquier pelea van a priorizar arreglar los inconvenientes a través de la palabra y las conversaciones. Pero si se enojan reaccionan muy fuerte y son hirientes. Se molestan si les hieren el ego, si no les cumplen lo prometido y si los hacen sentir la víctima de una situación, frente a lo que son muy rencorosos.

Cáncer

Está regido por la Luna y pertenece al elemento agua, son de los signos más emocionales, cálidos y amorosos del zodiaco, pero debes saber que con gran amor viene también gran responsabilidad. Su amor vale oro. Prefieren no entrar en discusiones para evitar dañar a la otra persona. Su mayor molestia es sentirse invalidados, que les hagan sentir que sus emociones no son importantes o que por ser emocionales no son objetivos, su mayor molestia y dolor es que los critiquen por su manera de ser, que en general, es noble.

Leo

Es el signo más dominante y simboliza la fuerza de la vida, pueden ser orgullosos pero también perdonan. Su mayor molestia es sentirse excluidos y que ignoren sus opiniones. Nunca le digas a un Leo qué debe hacer si él ya lo sabe, te ahorrarás su mayor enojo.

Virgo

Son personas que no admiten el error en ellos mismos o en los demás, y son nerviosos y perfeccionistas. Su enojo no llega con facilidad, pero si llega, pueden transformarse totalmente en personas agresivas y que están a la defensiva totalmente. La traición los destroza. Un punto positivo es que reconocen fácilmente sus errores y no les cuesta pedir perdón, y su mayor enojo se da cuando le desordenan algo que tenía ya organizado.

