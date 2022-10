Eclipse solar de Octubre 2022: cuándo es, dónde se podrá ver y cómo afectará

Estamos ante una temporada de eclipses, y el eclipse solar es uno de los eventos astronómicos más esperados. Este será el último de este año. Según el portal informativo de Space, el eclipse podrá verse el martes 25 de octubre de 2022, y como en cada eclipse solar, la estrella tomará otra forma, en este caso, el 82% de la luz del Sol será eclipsada por la Luna y lo podremos apreciar a la mitad, como si fuera una luna menguante.

El inicio de este fenómeno será a partir de las 9:00 UTC, y se espera que su punto más alto, es decir, cuando se cubra la mayor parte del sol, será sobre las 13:02 UTC, y lo podrán apreciar mayormente en Europa, el oeste de Asia y el noreste de África.

El último eclipse solar de 2022 se podrá ver el 25 de octubre. Foto: AFP - FREDERIC J. BROWN

No obstante, muchos otros podrán apreciarlo desde sus hogares conectándose a la transmisión en directo a través del canal de Youtube del Royal Observatory Greenwich. La transmisión comenzará a partir de las 9:05 UTC (las 4:05 a.m. hora Colombia).

¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean, de tal forma que la luna queda entre la Tierra y el Sol. Cuando este satélite se sitúa delante de la estrella, interrumpe el trayecto normal de la luz y además de que se proyecta una sombra en la Tierra, desde la Tierra vemos el sol parcialmente bloqueado por la Luna.

Se puede dar un eclipse total, cuando la Luna bloquea por completo la luz del Sol, o parcial, como es el caso del próximo que veremos, cuando solo una parte de la Luna se interpone con la estrella. Los dos dependen de cómo estén posicionados y qué tanta alineación se logre.

¿Cómo nos afectará astrológicamente?

El eclipse parcial de Sol de este 25 de octubre llega también con la Luna Nueva en Escorpio. Se dice que astrológicamente, los eclipses son momentos de mucha transformación y de culminación ciclos. Toda la energía estará dispuesta para finalizar asuntos pendientes y gestionar proyectos hasta ese día.

Los inicios de este eclipse solar comenzaron a sentirse desde hace dos meses por lo que es importante saber qué estaba ocurriendo en ese entonces para saber qué va a transformarse o qué va a culminar. Estos cambios seguirán consolidándose por dos o tres meses luego de que haya ocurrido.

Los astrólogos recomiendan tener cuidado con nuestras emociones pues veremos muchos cambios de humor. Por falta de energía, es posible que sintamos desmotivación en algunos proyectos, pero no es real, es una cuestión totalmente circunstancial por lo que usar la energía previa disponible es clave. Las tensiones en relaciones tampoco se harán esperar por lo que es aconsejable llevar conversaciones de la forma más ligera y cuidadosa posible, con sinceridad y sin impulsividad. No es recomendable firmar contratos o iniciar nuevos acuerdos pues literalmente se está tapando la luz con la que veremos más claramente qué es lo que estamos haciendo, se puede prestar para confusiones. Los sentimientos serán más intensos, especialmente para las personas sensibles o más emocionales como Piscis, Cáncer o Escorpio. No obstante, todos los signos lo podrán sentir.

