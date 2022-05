¿Cómo eres en la cama según tu horóscopo? ¡Descúbrelo aquí! Foto: Pexels

Uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, es la sexualidad y cómo se comportan en la cama según el horóscopo a cada signo zodiacal.

Puedes leer: Estos son los números de la suerte para los signos zodiacales del 8 al 15 de mayo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

El canal redlights.es nos explica detalladamente cómo se comporta cada signo en la cama

- Aries

Son los fogosos y el sexo está representado en todas sus vertientes, a los Aries les encanta dominar y no puede faltar un juego de rol en la cama con su pareja o amante.

Los mejores días para tener una cita con Aries son los martes.

- Tauro

Es un signo de tierra y le encanta que los planes sean sencillos, continuidad y un plan nada innovación. Algo que no puede faltar en el momento de intimidad es un aceite de masaje efecto calor, porque le puede transmitir esa sensación de bienestar y tranquilidad en la intimidad a los Tauros.

Los mejores días para tener una cita con Tauro son los viernes

- Géminis

Es un niño, es travieso y juguetón y hay que entenderlo así, porque en la sexualidad también le gusta la picardía. Nada de no poner el factor sorpresa en la relación con un Géminis, le gusta explorar a toda costa.

Por ejemplo, algo que puedes usar con los géminis son los juegos de cartas, dados para que puedas activar su sexualidad.

Los mejores días de la semana para Géminis son los miércoles.

Puedes leer: Mercurio retrógrado en Géminis 2022: ¿Cuáles serán los signos más afectados?

- Cáncer

Cáncer es el signo más romanticón y hogareño de todo el zodiaco. Le gusta el romanticismo, es muy tierno, cuando cáncer le gusta a alguien será una autentica bomba en la cama con toques de picardía y placer.

Los lunes son ideales para tener una cita con un cáncer.

- Leo

Además de tener el gen dominante en la relación son creativos es decir que el juguete sexual a utilizar son productos de pintura corporal para explicar su lado creativo en pareja.

Los domingos son ideales para salir con Leo

- Virgo

Virgo es el signo del control, del orden, la meticulosidad por excelencia del horóscopo.

En la cama se desatan y dejan todo el estrés atrás, así que serán fogosos con la persona que puedan conectar sexualmente. No le puedes decir que se acabó porque siempre te va a pedir más y más. Así que utiliza un vibrador en pareja que estimule el clítoris, eso será esencial.

Los mejores días para salir con un Virgo es el miércoles

- Libra

Es el equilibrio personificado, desde la persona mas dulce hasta la más pasional, exploran constantemente en la cama así que un vibrador y un aceite comestible para conocer y estimular a la pareja será uno de los gustos de Libra en todo momento.

Los mejores días para salir con Libra son los viernes

- Escorpio

Es el signo de innovación del zodiaco es una persona perfecta para probar nuevos juguetes, nuevas posturas, nuevos besos, todo tipo de temas sexuales. No puede haber algo en la monotonía en casa.

Los mejores días para salir con Escorpio son los martes.

- Sagitario

Sagitario es fuego, son personas que buscan el romanticismo y dulce, no le gusta lo rápido y sin cuidado, la lencería es lo que quieren porque activan su creatividad, la magia y el acercamiento con la pareja.

Los mejores días para salir con Sagitario son los jueves

Puedes leer: ¡Más sexo! Estudio encontró lo que buscan las mamás en una relación de pareja

- Capricornio

Capricornio es un signo estable en estado puro, no le gusta los imprevisto, no le gustan las cosas de repente y adoran los lugares públicos para fomentar el amor, no es un buen signo para innovar, le gustan más las poses tradiciones en cama.

Los mejores días para salir con Capricornio son los sábados.

- Acuario

No se define sobre alguna forma de la sexualidad, no le gusta que los días sean iguales a otros y en la cama son así. Algunos días pueden ser románticos con su pareja, otro días pasionales y otros días salvajes, depende del estado de ánimo de Acuario.

Los mejores días para salir con Acuario son los sábados.

- Piscis

Piscis es sin duda alguna el más sensitivo del horóscopo, cada experiencia sexual es un ritual para ellos, es una experiencia sensorial, le gusta innovar no le gusta racionalizar lo sexual, sino que todo sea a base de sus sentidos.

Los mejores días para salir con Piscis son los jueves.