Mercurio retrógrado en Géminis 2022: ¿Cuáles serán los signos más afectados?

Las fechas más fuertes de Mercurio retrógrado en este mes son del 10 al 23 de mayo. Este planeta se pondrá retrógrado en el signo de Géminis y reingresará a Tauro el 24 de mayo para volver a estar directo solo hasta junio 4 de 2022.

¿Por qué se asocia a la comunicación?

Mercurio es el dios romano del comercio y es el equivalente a la deidad griega Hermes, el mensajero del Olimpo. Por eso, Mercurio es regente de la comunicación, las transacciones, las ventas, los contratos, los acuerdos y el comercio. Hoy en día, con el Internet, los mensajes, las redes sociales, la bicicleta, el automovil, los aviones y aeropuertos, los cruceros, las estaciones de tren, los pasajes, las reservas y estadías en hoteles y otros.

¿Qué pasa cuando Mercurio retrograda?

Cuando retrograda, Mercurio entra en un período en el que todos estos aspectos asociados se detienen, se ponen más lentos, se dificultan. Antiguamente, los astrólogos consideraban que la retrogradación de un planeta implicaba la destrucción sobre todo aquello que regía, sin embargo, hoy los astrólogos buscan expandir un poco esta idea.

Se busca tomar buen partido de la época por lo que muchos como Mia Astral o Chani Nicholas afirman que este es un buen período para revisar lo que no ha quedado bien cimentado.

En Mercurio retrógrado cualquier proyecto que se empiece o inicie puede no ser seguro y no resultar como pensábamos en un comienzo.

¿Quiénes serán los más afectados?

Los nacidos bajo los signos de Géminis, Tauro, Virgo y Piscis deben estar muy alertas y tomar precauciones porque habrá propensión a la confusión, los malentendidos, la sensibilidad emocional y la tristeza. Sin embargo, todos los signos tendrán que tener en cuenta algunas recomendaciones. Estos signos vivirán una época intensa mentalmente, es posible que se revele información oculta y sea una etapa ideal para averiguar cosas que no sabías. Es mejor no tomar decisiones apresuradas, es una oportunidad para revisar, reordenar y recapitular nuestras acciones.

Tauro

Se verán afectados principalmente en cómo gastan el dinero. Recomendamos tener cuidado en los hábitos de gasto y verificar en más de dos ocasiones los cargos a sus cuentas bancarias. No hacer compras grandes o fuertes.

Géminis

Podrían sentirse demasiado atrapados en su mente, habrá muchos cuestionamientos y preguntas a sus propios propósitos. Se recomienda aterrizar estando en la naturaleza y reducir compromisos sociales para sanar.

Virgo

Podrían ser impulsivos y dar pasos en falso que afecten posteriormente su vida social y laboral. Ojo con las publicaciones en redes sociales y los malentendidos. Verifica lo que publicas o “desaparece” de las redes hasta que mercurio vuelva.

Piscis

Pueden experiementar dramas en el hogar, por lo que no se recomiendan mudanzas. Tendrán que cuidar cada palabra que sale de su boca, pero sin exagerar, es importante no excederse en actividad mental para no perder el centro. Se recomienda meditación.

