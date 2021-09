¿Cuáles son los 4 signos zodiacales más asustadizos?

No todos los signos zodiacales se caracterizan por ser valientes, hay algunos a los que les cuesta más hacerle frente al miedo.

No todos enfrentamos nuestros miedos y temores de la misma forma. Existen personas que, a pesar del riesgo, se ponen al frente de la situación y con valentía asumen cualquier problema. Hay otros que huyen de los problemas y que cobardemente evitan sus responsabilidades. Y por último, están aquellos que se asustan con facilidad pero que eventualmente terminan resolviendo.

En esta oportunidad hablaremos de los signos asustadizos, aquellos que con facilidad gritan o se estremecen ante una película de terror o los que prefieren dormir con una luz prendida porque la oscuridad les aterra.

Para saber cuáles son los signos zodiacales más asustadizos, consultamos a una experta en astrología. De acuerdo con Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, son 4 los signos que mayor riesgo tienen de asustarse con facilidad.

Piscis

Los Piscis son personas muy asustadizas. Un ruido fuerte o una película de terror con apariciones espectrales pueden provocar los gritos más profundos y las huidas más rápidas de todo el zodiaco. Las personas nacidas bajo este signo son poco tolerantes a las cosas inesperadas.

Aunque les encantan las sorpresas, un movimiento inesperado o una llamada en la mitad de la noche los puede dejar en vela y con angustia. Prefieren saber las cosas de antemano. Si vas con ellos a un parque de diversiones, se quedarán afuera cuando sea hora de entrar al castillo del terror.

Libra

Los Libra no parecieran ser asustadizos, pero en el fondo su sensibilidad los hace propensos a quedar aterrados. De hecho, ante situaciones de mucho estrés, los Libra pueden quedar paralizados ante el temor de la presión que están experimentado.

Sin embargo, a pesar de esa aparente fragilidad, los Libra tienen la capacidad de recuperarse y hacerle frente a momentos difíciles. Pero nunca les pidas que no griten o que se alteren ante un buen susto o una sorpresa repentina.

Cáncer

Los Cáncer son asustadizos ante las situaciones que los dejan en una posición vulnerable. En el momento en que escuchan la frase “debemos hablar”, las personas nacidas bajo este signo quedarán en estado de alerta constante.

Puede que por un tiempo se escondan y que el miedo los haga parecer cobardes. Les da pánico perder a sus seres queridos. Sin embargo, eventualmente hacen de tripa corazón y superan sus temores para comportarse de forma madura.

Virgo

A pesar de su seriedad y frialdad, los Virgo son personas muy asustadizas. El más mínimo cambio los saca de su zona de confort y les produce gran estrés. Cuando repentinamente sus planes varían, los Virgo pasan por varios estados de ánimo negativos.

No disfrutan de lo que no pueden controlar, por lo que las películas de suspenso o los secretos les incomodan en gran medida. Tratarán de no dejar ver estas emociones, pero quienes los conocen a fondo saben cuándo los Virgo están asustados.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.