¿Cuáles son los 4 signos zodiacales más traviesos?

Las personas traviesas destacan por ser inquietas y realizar bromas, chistes y vivir aventuras únicas por su personalidad divertida. Usualmente, tienen una actitud de picardía que los delata con sus travesuras y suelen entretener a los demás con su particular forma de actuar.

Puede que el ser traviesos muchas veces los meta en problemas, pues no todo el mundo se toma sus acciones con buen humor. Esto también podría ocasionar que sean calificados como infantiles, ya que sus travesuras parecen de niños. No obstante, la mayoría se contagia de su buena vibra y disfruta pasar tiempo con estas personas y sus bromas.

Para saber cuáles son los signos zodiacales más traviesos, consultamos a una experta en astrología. La astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, explica que son 4 los signos zodiacales más propensos a cometer travesuras y divertirse mientras las hacen.

¿Estás en el listado?

Sagitario

Los Sagitario son conocidos por su buen humor. Les encanta divertirse, reír y estar con buena actitud la mayoría del tiempo. Para hacer que los demás estén alegres, recurren a pequeños actos de picardía que terminan por sacarle una sonrisa a quienes los rodean.

Al ser tan hábiles mentalmente, pueden planear bromas y chistes en cuestión de segundos. Sus ocurrencias a menudo son motivo de alegría, por lo que sus amigos saben que la diversión está garantizada al lado de los Sagitario.

Acuario

Los Acuario son personas muy sensatas que se caracterizan por no ser muy sociables. Sin embargo, con sus amigos y familiares, las personas nacidas bajo este signo son muy divertidas y alegres. Disfrutan de hacer bromas para hacerlos reír y sacarles sonrisas.

Sin embargo, si se dan cuenta que a alguien no le gustan su travesuras, rápidamente dejará de hacerlo para no incomodar. Sabe hasta qué punto ser bromista y que eso no afecte sus relaciones de amistad y familiares.

Libra

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal disfrutan mucho de pasar tiempo con sus amigos y familias. Son el alma de todas las fiestas y esto se debe no solo a su capacidad de socializar sino también a su lado bromista y divertido.

Los Libra disfrutan de una buena anécdota, de burlarse de los demás sin herir sus sentimientos y de ser los chistosos en sus grupos de amigos. Son capaces de hacer reír al más amargado con sus travesuras, pues resultan bastante ocurrentes.

Leo

Los Leo son por naturaleza de muy buen humor y tienen un lado bromista muy marcado. Les encanta hacer bromas, chistes y jugar un poco con las personas. A veces su buen humor puede leerse como agresivo, pero los leones del zodiaco no aceptarán que se equivocaron.

Sus amigos y familiares saben que los Leo siempre habrá risas por la facilidad con que convierten todo en una situación de diversión. Prefieren reír y por eso buscarán formas de hacer pequeñas travesuras que diviertan a todos.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.