¿Cuáles son los signos zodiacales más rebeldes y desobedientes?

Cada signo zodiacal se destaca por ciertas características únicas. Sabemos por ejemplo que Leo es líder por naturaleza y que los nacidos bajo el signo de Libra suelen ser personas indecisas. Ahora, en cuanto a la rebeldía hay cuatro signos que se llevan el premio mayor a la hora de no seguir órdenes.

Aries, Tauro, Sagitario y Acuario no suelen seguir las reglas y no tienen problema con la opinión de los demás y el qué dirán. Aquí te contamos más sobre cada uno.

Sagitario

Al igual que Aries, Sagitario es un signo zodiacal de fuego. Además del ímpetu que da este elemento, Sagitario se caracteriza por conseguir sus objetivos por medio de la perseverancia. Así que una vez se le mete algo en la cabeza, no descansará hasta lograrlo y bajo sus propios términos.

Debemos tener también en cuenta que las personas con este signo son independientes y suelen cuestionar las reglas. Por lo tanto, no necesita el apoyo de nadie para llevar a cabo su cometido.

Acuario

Aunque los Acuario suelen ser personas pacíficas y tranquilas, a estas personas les sobra confianza sobre sus métodos a la hora de hacer cualquier cosa. Es por esto que les es tan difícil lograr obedecer el plan de otros. Esto significa también que son rebeldes en el momento de adaptarse a una forma de trabajo distinta a la de ellos.

Acuario no tendrá pelos en la lengua para hacer saber su opinión cuando algo no le parezca justo y conveniente. Si están en desacuerdo, lo expresarán tajantemente pues no están dispuestos a dejarse manipular.

Aries

El elemento regente de este signo es el fuego así que no hay mucho que hacer a la hora de tratar de imponer tu voluntad sobre los Aries. Son personas a las que no les gustan mucho las reglas y que disfrutan más de resolver las cosas sobre la marcha que planear detalladamente cada movimiento.

En una discusión, incluso sabiendo que puede estar en lo incorrecto, Aries tratará de ganar y buscará salir triunfante. Defiende a capa y espada su pensamiento y si considera que algo es injusto, no dudará en desafiar a las figuras de autoridad.

Tauro

Son personas que se mantienen en su posición y pocas veces cambian de parecer. Aunque su rebeldía no es notoria a primera vista, los Tauro la manifiestan a través de la negación. Si un Tauro dice no, no hay nada que hacer para cambiar esa respuesta. Si están seguros de algo, defenderán dicha postura y no permitirán que nadie les lleve la contraria.