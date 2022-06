Luna llena en sagitario: ¿Cómo afecta a Leo, Escorpio y Sagitario?

Por varios días sentiremos los efectos de la última luna llena, descubre cómo te afecta si eres Leo, Escorpio o Sagitario. Foto: Pixaba

El pasado 14 de junio tuvimos una luna llena en Sagitario. Tanto los eclipses como los momentos de luna llena son movimientos celestes que se asocian a los cierres, a los cambios de ciclo y de transformación en la vida terrestre.

Algunos escépticos de la astrología descartarían fácilmente estas teorías, sin embargo, desde la siembra hasta las mareas se afectan con los diferentes ciclos de la luna, así que, ¿por qué no afectaría también otros movimientos en nuestros ánimos y niveles de energía?

Recuerda que la luna llena y los eclipses lunares tienen un efecto de al menos cinco días antes y después del evento.

La luna llena ocurre cuando la Tierra se encuentra en perfecta alineación entre la Luna y el Sol, así, podemos ver desde nuestro planeta cómo la luna está totalmente iluminada y muchos podremos sentir cómo su energía se vuelve más poderosa en cada ciclo lunar.

La luna llena en Sagitario afectará las áreas asociadas con este signo

Sagitario está representado por el centauro y la flecha. Como su símbolo, es el signo de los viajes, la filosofía, la apertura la velocidad y el aire. Busca dar en el punto más lejano y llegar hasta allá. Esta conjunción da como resultado el interés en el conocimiento, en la búsqueda, en la expansión.

Sentirás la necesidad de conocer y de aprender más allá de tus limitaciones, pues Sagitario es el signo de la curiosidad por la cultura, la espiritualidad, las leyes, la filosofía, la política y la religión. Este tránsito es ideal para conocer y empaparse de otras culturas, de nuevas ideas que sean enriquecedoras.

¿Cómo afecta a Leo, Escorpio y Sagitario?

A cada uno de los signos del zodiaco lo afectará de maneras diferentes, descubre cómo te afectará a ti si eres Leo, Escorpio y Sagitario.

Leo

Con tu corazón de león y gran luz, este sagitario te ilumina y te llena de vitalidad. No tendrás que hacer ningún esfuerzo por brillar. Tus ganas de vivir y magnetismo natural atraerá a ti muchas personas, tal vez sin que sepas por qué. Quizás te sientas más observado de lo normal, pero tú manejas más que bien la atención. Estos días son pura luz y sex appeal, aprovéchalos al máximo, y da los pasos necesarios para moverte hacia adelante.

Escorpio

Esta luna te da fuerza para expandirte en asuntos económicos y de abundancia. Piénsalo todo como una inversión al futuro, así será más fácil salir ganando, tendrás nuevos beneficios económicos si no te limitas. No pongas, como dicen, todos los huevos en la misma canasta, y reparte tus recursos en diferentes fuentes que puedan crecer. Da el paso con seguridad, tienes una buena estrella en este momento.

Sagitario

Por ser tu luna, Sagitario, te favorece mucho. Sentirás que no tienes límites y tu fuego saldrá a relucir. Esta luna será un impulso de “buen individualismo” y sentirás algo que hace mucho no sientes, y es que estás listo para conquistar cualquier cosa, tienes a tu “yo” totalmente libre y despierto, impulsivo. Como la flecha de tu signo, recuerda que eres bueno en atinar, aunque vayas rápido, no te dejes abrumar, aprovecha esta energía a tu favor. Pronto llegarán experiencias trascendentales con nuevos aires.

