Estos son los 4 signos zodiacales más irresponsables

Aunque saben que deben cumplir con ciertas tareas, estos signos zodiacales no siempre las entregan.

La irresponsabilidad se relaciona con dos áreas. Por un lado, cuando una persona no cumple con las tareas pactadas y, por otro lado, aquel individuo que toma decisiones sin pensarlo detenidamente. Esas decisiones pueden atentar contra su integridad o la de los demás.

En esta ocasión, veremos aquellos signos zodiacales que tienen problemas para cumplir con sus responsabilidades y que no siempre toman las mejores decisiones. Para saber cuáles son, consultamos a la astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica.

De acuerdo con la experta en astrología, muchas veces las personas nacidas bajo estos signos terminan siendo irresponsables porque dejan todo para último momento. Cabe aclarar que pertenecer a este signo no te hace automáticamente irresponsable. ¿Estás en el listado?

Libra

La indecisión de los Libra los lleva a postergar todas sus responsabilidades hasta el último momento. Por esta razón, muchas veces no entregan a tiempo y generan desconfianza para asignarles una nueva tarea.

Puede que además les den prioridad a otros aspectos y al final se vean alcanzados para desempeñar correctamente sus funciones. Los Libra sufren con esta característica, pues saben que necesitan cumplir con lo que se comprometieron, pero de alguna forma terminan con poco tiempo para hacerlo.

Géminis

La irresponsabilidad de las personas nacidas bajo este signo se relaciona con las ventajas y desventajas que ellos perciban de ciertas situaciones. Es decir, si reciben una tarea a la que no le ven beneficios personales, dejarán de hacerla, aunque eso implique irresponsabilidad.

Los Géminis no cambiarán de parecer, incluso si su accionar llega a afectar a los demás. Puede que con el tiempo esta característica cambie, pero los Géminis cuidarán de sus intereses por encima de cualquier compromiso.

Sagitario

Los Sagitario son personas que viven haciendo muchas cosas al tiempo y no siempre recuerdan para cuándo deben entregar sus tareas. A pesar de su inteligencia, esto los puede convertir en personas poco fiables para cumplir con fechas de entrega.

Por otro lado, los Sagitario pueden ser personas muy impulsivas que no consideran los riesgos de sus actos. Prefieren vivir la experiencia y luego enfrentar las consecuencias. Esta actitud hace que sean tildados de irresponsables.

Piscis

Los Piscis no es que sean irresponsables porque deseo propio sino porque su memoria no es tan buena. Saben que tienen ciertas responsabilidades, pero no recuerdan la fecha en que deben hacer ver los resultados. Por esto se ganan la mala fama de irresponsables.

Una vez se dan cuenta que un evento o una actividad está próxima a llegar, se ponen las pilas y corren para alcanzar a hacerlo a tiempo. Sin embargo, esa técnica no siempre funciona. En otras ocasiones, puede que los nacidos bajo este signo pierdan la motivación y que por eso dejen de hacer las cosas.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.