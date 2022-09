Estos son los 8 planetas retrógrados durante 2022: fechas e impacto de cada uno

No, no solo Mercurio está retrógrado, si te preguntas por qué todo está tan delicado, quizás debamos ver al cielo: actualmente hay 6 panetas retrógrados y serán 8 en total durante 2022.

Los retrógrados ocurren cuando un planeta aparentemente cambia su órbita y da la sensación de recorrerla en dirección opuesta, por lo que da la impresión de que retrocede. Se trata de un efecto visual por nuestra posición en la Tierra. Si bien astronómicamente no tiene implicaciones, desde el punto de vista astrológico se dice que la energía asociada a cada planeta se ve afectada y ligeramente entorpecida.

Se dice que durante estos periodos hay una sensación de lentitud o confusión en aspectos específicos de la vida. Por ejemplo, cuando Mercurio retrocede, lo que se afecta es la comunicación y todo lo relacionado con ella. En este sentido, hay contratiempos en las tecnologías, por ejemplo. En otro caso, si Venus retrocede, al ser el planeta del amor y el dinero pueden presentarse dificultades precisamente en esas dos áreas.

Por ello, los astrólogos dicen que es importante conocer los periodos retrógrados de los diferentes planetas para evitar que nos tomen por sorpresa. De acuerdo con un listado de PopSugar.com, estos son todos los planetas retrógrados del 2022.

Venus retrógrado – 19 de diciembre 2021 al 29 de enero 2022

El planeta del amor se pone en retrógrado una vez cada 18 meses y dura alrededor de 6 semanas. Sus efectos ocasionan que algún ex o viejas relaciones resurjan para revivirlas o cerrar los ciclos. En algunos casos, se van para no volver aquellas relaciones que no tienen futuro, a diferencia de Mercurio, que puede ser caótico pero cuyos efectos no necesariamente son contundentes y determinantes, Venus corta y tajantemente cambia el rumbo de lo que menos te esperas. También evita que veamos con claridad los aspectos financieros.

Urano retrógrado – 19 agosto 2021 al 18 de enero 2022 y 24 agosto 2022 al 23 enero 2023

Es el planeta de la rebeldía y el espíritu libre, si bien sus efectos no son tan notorios, se puede complicar la toma de decisiones y obstaculizar aquellas decisiones que ya han sido tomadas. Puedes sentir que tu intuición está más desarrollada, lo que se manifiesta en sueños lúcidos.

Mercurio retrógrado – 4 ciclos en el 2022

Los ciclos de Mercurio retrógrado serán del 14 de enero al 3 de febrero; 10 de mayo al 3 de junio; 10 de septiembre al 2 de octubre, y del 29 de diciembre al 18 de enero de 2023. Estos periodos son idóneos para reflexionar y analizar situaciones, sin embargo, no se recomienda tomar decisiones importantes ni efectuar planes.

Plutón retrógrado – 29 de abril al 8 de octubre

La mayor parte del año Plutón está retrógrado. Es el planeta del renacimiento y la transformación, y en general mueve hacia los cambios. Cuando está retrógrado, según Mia Astral, no es tan grave, simplemente hace que nos enfoquemos en una sola cosa de nuestra vida para modificarla. Ya seguramente nos hemos acostumbrado a su energía durante este año.

Saturno retrógrado – 4 de junio al 23 de octubre

Este planeta es el de la disciplina, la rigidez y estructuras. Sus periodos suelen durar cuatro meses y son ciclos en los que te cuesta comprender y aceptar el comportamiento de los demás. Ojo a este, que nos acompaña actualmente y todavía requiere un mes de paciencia.

Neptuno retrógrado – 28 de junio al 4 de diciembre

Este planeta es el responsable de los ideales, las fantasías y los sueños. Su retrógrado es lento, nos hace sumergir más en nuestros sueños, y nos puede alterar la percepción de la realidad.

Júpiter retrógrado – 28 de julio al 23 de noviembre

El gigante del Sistema Solar se asocia con la suerte, buena fortuna y expansión. Cuando está retrógrado, la energía se centra en nuestro crecimiento interior. Se mueve retrógrado una vez al año en promedio.

Marte retrógrado 2022 – 30 de octubre al 12 de enero de 2023

El planeta rojo gobierna la acción, fuerza y pasión, por lo que cuando está retrógrado podríamos tener menor energía, mal humor, resentimientos y frustraciones. Te recomendamos intentar resolver con calma aquellas cosas que te frustren en este momento y prepararte para su cambio en octubre, donde lo sentirás más fuerte. Los periodos retrógrados de Marte suceden cada dos años.

