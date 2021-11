Galería: conoce cuáles son los 5 signos más mentirosos y manipuladores del zodiaco

Tauro: Las mentiras de Tauro se diferencian de las del resto del zodiaco. Ellos no mienten para proteger o salvar su pellejo. Recurren a los engaños para proteger su intimidad y no hacer públicos los detalles de sus secretos más profundos. Las personas nacidas bajo este signo son celosas, no solo con sus parejas y amistades, si no con los momentos más reservados de su vida personal. Así que pueden mentirte si sienten que estás siendo entrometido.