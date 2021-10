Galería: conoce los 4 signos más desordenados del zodiaco

Géminis Los Géminis son personas multitarea que no se concentran en una sola actividad. Siempre se están moviendo y viven en un ajetreo constante. Por esa razón es que son personas desordenadas, pues la multiplicidad de responsabilidades no les da tiempo de ordenar. Además, no son precisamente personas pacientes. Así que el tener que organizar no es su fuerte. Saben que son desordenados y tratan de que no se note en ambientes compartidos como el trabajo, pero sus habitaciones son un auténtico desorden.