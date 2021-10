Galería: ¿cuáles son los 4 signos más sensibles y llorones del zodiaco?

Virgo Aunque no lo parezcan por su obsesión con el control y el orden, los Virgo son en realidad personas muy sensibles. Sus emociones siempre están a flor de piel, pero son buenos en ocultarlas. Sin embargo, llega un punto en que no aguantan más y terminan llorando como si no lo hubieran hecho nunca. Pocas personas pueden ver este lado sensible de Virgo, pero cuando ya entran en confianza, serán los primeros en llorar con una película romántica o de mascotas.