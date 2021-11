Galería: conoce los 5 signos zodiacales que son los mejores amigos

Cáncer: No son de tener muchos amigos, pero con los que tienen son absolutamente leales. Les encanta compartir con sus amigos y afianzar las bases de confianza y cariño. No dudarán en hacer un favor o en rescatar a sus amigos de las situaciones más complicadas. Están disponibles 24/7 y no lo pensarán dos veces a la hora de fortalecer una amistad. Para las buenas, las regulares y las malas, los Cáncer siempre serán amigos muy considerados.