Galería: ¿cuáles son los 4 signos más despistados del zodiaco?

Piscis: Los Piscis son personas muy olvidadizas y por esta razón es que pasan por distraídos. Les puede pasar que toman nota de algo para no olvidarlo y luego no saben en dónde lo hicieron. Es más, puede que les preguntes qué desayunaron y que al almuerzo ya lo hayan olvidado. Es por eso que tienen en su calendario todas las fechas importantes para que no se les pase desear un feliz cumpleaños o festejar un aniversario. A veces pareciera que los Piscis viven en otra realidad, ya que están muy conectados con sus pensamientos.