Galería: estos son los 3 signos más resentidos del zodiaco

Escorpio Los Escorpio no perdonan nada cuando les han lastimado profundamente. Usualmente, las personas nacidas bajo este signo son rencorosas y guardan resentimiento por mucho tiempo. Puede que de inmediato corten cualquier relación con las personas que los hirieron o que planeen algún tipo de venganza o que traten de amargarle la vida a esa persona. Aunque hayan pasado meses e incluso años, los Escorpio no olvidan y recuerdan vívidamente qué fue lo que sucedió. Esto hará que sean desconfiados y que se sientan decepcionados de aquellos que les hicieron mal. No tendrán piedad a la hora de hacer saber lo ocurrido.