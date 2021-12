Galería: descubre los 4 signos más altaneros del zodiaco

Virgo: Los Virgo son altaneros incluso cuando no quieren serlo. Creen que su capacidad analítica los hace superiores y que por tanto son mejores que los demás. Su petulancia llega al punto de creer que ellos no tienen rival o competencia en aquello con son buenos. Su forma de expresarse y tratar a los demás puede ser despectiva y problemática, pues no todos están dispuestos a tolerar ese tipo de comportamiento. Su exceso de confianza hace que de forma espontanea miren por encima del hombro a los demás.