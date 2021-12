Galería: cuáles son los 4 signos más juveniles del zodiaco

Géminis: Las personas nacidas bajo este signo no suelen preocuparse por controlar todo lo que les sucede. Viven al máximo y aprenden de cada experiencia. Aunque atraviesen momentos difíciles, prefieren tener una actitud alegre y optimista pues no creen que valga la pena amargarse. Los Géminis prefieren sonreír ante las adversidades y apoyar a su círculo cercano cuando hay problemas. Gracias a esto, se mantienen con una actitud jovial y alegre incluso cuando ya son personas mayores. Nunca le dirán no a una fiesta.