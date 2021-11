Galería: descubre los 5 signos más rompecorazones del zodiaco

Libra: Los Libra son coquetos por naturaleza y muchas veces su carisma y amabilidad se puede confundir con algo más. Pero no siempre estas personas van rompiendo ilusiones sin darse cuenta. Cuando están saliendo con alguien, el estatus de la relación no siempre es claro. Puede que la otra persona ya esté pensando en formalizar y los Libra, por el contrario, responden que solo son amigos. Por esta razón terminan lastimando y rompiendo el corazón de más de uno, pues, aunque hayan pasado por muchas cosas, no siempre están dispuestos a iniciar una relación amorosa.