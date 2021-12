Galería: descubre los 5 signos zodiacales que superan las rupturas más rápido

Libra: “Un clavo saca a otro clavo”, dice el popular refrán y los Libra no dudarán en ponerlo en práctica ante el fin de una relación amorosa. Aunque los primeros días pueden estar un poco triste, su actitud positiva eliminará pronto esos sentimientos. Harán lo posible por superar a su ex, aunque esto no les impide seguir siendo amigos de sus exparejas. El corazón roto no durará mucho tiempo para las personas de este signo.