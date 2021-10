Galería: conoce los 5 signos más tacaños del zodiaco

Cáncer A las personas nacidas bajo este signo no les duele gastar de más, pero en el momento en que deciden cortar los excesos se convierten en tacaños de temer. Una vez dicen que no van a gastar un peso más, no hay poder sobre la Tierra que los haga cambiar de opinión. Además, los Cáncer no darán excedentes si esto no estaba previamente planeado. Por lo que se pueden convertir en malos compañeros de viajes y salidas, ya que no cederán a la hora de poner un centavo de más. Compartir gastos es toda una tarea titánica con los Cáncer.