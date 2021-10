Galería: estos son los 4 signos más arrogantes del zodiaco

Escorpio Los Escorpio saben esconder muy bien su arrogancia. No a todo el mundo le dejan ver que consideran que son los mejores, pero constantemente lo piensan y actúan en consecuencia a ello. Les encanta que los pongan de ejemplo y alimentan su ego con ese tipo de acciones. Aunque no son de presumir 24/7, en el momento en que lo hacen se pueden convertir en las personas más soberbias y presuntuosas de toda la habitación. La humildad no es precisamente una de las características más fuertes de los Escorpio.