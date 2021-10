Galería: estos son los 4 signos más cobardes del zodiaco

Cáncer Los Cáncer no parecieran ser cobardes, pero ante situaciones peligrosas y que no conocen siempre tratan de huir y escabullirse. Utilizan excusas y pretextos para evitar asistir o enfrentar esos hechos que les causan temor y nervios. A menos que los Cáncer estén completamente seguros de que no corren ningún peligro, dudarán bastante en arriesgare a algo nuevo. Sobre piensan las consecuencias negativas y esto puede hacer que los demás no los tengan en cuenta para planes fuera de lo común.