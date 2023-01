Horóscopo 2023: los números de la suerte y el porvenir en el corto plazo

Sigue la siguiente recomendación astral: haz el Ritual de Siembra. Necesitas un bolígrafo de cualquier color y usar un papel en el que vas a poner tu nombre y un solo deseo, ya sea para ti o para otras personas. Luego vas a enterrarlo al pie de un árbol frondoso en una montaña, jardín o en un parque. Este ritual es para trabajar el elemento tierra, que simboliza la fecundidad, la productividad y rige también la fertilidad. Por lo anterior, necesitas comunicarle ese deseo a la Madre Tierra, para que puedas sincronizar con el universo y así se cumpla tu deseo.

Es momento de empezar el 2023 escribiendo tus deseos y aplicando el ritual de la siembra. Foto: Pixabay

ARIES

Ten cuidado con los gastos o las inversiones, puedes llegar a hacer un mal uso de tus finanzas y gastar por capricho. Deja la impulsividad y organízate mejor. En el área laboral habrá mayor productividad, con satisfacción del trabajo realizado, buenos frutos por tu esfuerzo y dedicación. Tus amistades se pueden alterar.

Número de la suerte: 9321.

TAURO

Puede estar llegando el amor a tu vida, sin embargo, ya deja el afán de control y actúa para que la manera como estableces vínculos sea diferente, que no termines haciendo lo mismo de siempre por miedo a la desaprobación. El trabajo puede sufrir un estancamiento porque no obtienes la valoración que deseas.

Número de la suerte: 4598.

GÉMINIS

Estás en un momento en el que ya no aguantas más, por eso es necesario manejar adecuadamente la presión para iniciar nuevos proyectos. Deberás afrontar con inteligencia y sabiduría fluctuaciones en tus finanzas. En cuanto a la pareja, todo va a ir bien, es bueno casarse con Venus en casa VII. A pesar de haber presentado crisis, la relación mejorará.

Número de la suerte: 6423.

CÁNCER

Continúa siendo necesario el manejo de tus emociones para que la hipersensibilidad no te afecte y genere inestabilidad emocional. El tema laboral va a estar bien con tus jefes, el entorno pasa por una etapa tranquila, sin fuer - tes discusiones ni problemas graves. Disfrutas tu trabajo y te encargas de tareas agradables y cómodas. Tendrás disminución de entradas de dinero.

Número de la suerte: 8841.

LEO

Mejoran las relaciones familiares, se terminan los enojos y tu hogar vuelve a la calma. Los logros que no has obtenido antes pueden llegar a presentarse ahora. Si tienes alguna sociedad, podrá haber dificultades, y en temas relacionados con tu pareja, se puede presentar agobio.

Número de la suerte: 4784.

VIRGO

Como la relación de pareja no va bien, es importante evaluar la situación desde la raíz. Maneja con calma los conflictos, procura que la comunicación no sea explosiva. Muestra lo mejor de ti, tomando con calma las responsabilidades, sin dejar que la situación te perturbe porque no puedas tener el control que quisieras.

Número de la suerte: 2187.

LIBRA

Excelente mes para conectarte con la abundancia, pero sobre todo con tu autovaloración, empezar nuevos proyectos e identificar nuevas maneras de hacer dinero. Recuerda que la relación tanto de sociedad o de pareja es tu principal trabajo en este planeta. ¿Será que hay algo que te resistes a soltar y ya no te sirve?

Número de la suerte: 6289.

ESCORPIO

El sol está en la casa del dinero, por lo tanto, va a fluir todo lo que tenga que ver con lo económico, esto puede significar aumento de sueldo o una semana muy productiva si lo que quieres es vender. Mercurio en la casa II indica que va a haber comunicación en el trabajo, aumento de beneficios en asuntos comerciales, cuestiones literarias, periodísticas o intelectuales.

Número de la suerte: 9827.

SAGITARIO

Qué buen mes para expandirte, abrir puertas que te traerán crecimiento a nivel individual. Las cosas van a fluir con facilidad, hay mucha confianza y alta autoestima. Si llega a surgir un inconveniente, este no será tan fuerte. Es el momento de trabajar la vulnerabilidad frente a tu familia.

Número de la suerte: 3429.

CAPRICORNIO

En el ámbito financiero, vivirás semanas estresantes. Piensas que el dinero no te alcanza, que estás restringido y eso te genera ansiedad y angustia. Eres muy minucioso con respecto a tu actividad productiva, y no está muy bien. Sin embargo, no podrás controlarlo todo. Manejar los conflictos que se presenten con asertividad será lo adecuado.

Número de la suerte: 5183.

ACUARIO

Contratiempos en el trabajo se pueden presentar, por eso es clave manejar con cautela situaciones adversas y posibles alteraciones en temas de salud. En cuanto a las relaciones de noviazgo, puedes estar inmerso en un vínculo tóxico. Realiza actividades para fortalecer tu autoestima.

Número de la suerte: 1983.

PISCIS

Es importante transformar, reestructurar la manera como vienes obteniendo tus recursos. No es buen tiempo para involucrarte en una relación de noviazgo, y si deseas realizar un nuevo proyecto es mejor esperar. Si quieres estudiar temas relacionados con la filosofía, la metafísica o la astrología, este será un excelente momento para hacerlo.

Número de la suerte: 3721.

Autor del texto: Daniel Daza.