Horóscopo: ¿Cuál es el signo zodiacal más “raro” y por qué?

Los signos zodiacales son muy útiles para saber más sobre nuestras características. Desde inteligencia, hasta los gustos y costumbres, los signos pueden ayudarnos a descifra nuestras mejores cualidades y nuestros peores defectos.

Te puede interesar: Virgo: Este es el lado más oscuro del signo, conoce algunas características

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

No todos los signos zodiacales son regidos por los mismo planetas ni energías, lo que quiere decir que cada uno actúa y es muy diferente en su personalidad y formas de actuar.

Horóscopo: ¿Cuál es el signo más “raro”?

Este tema no se trata solo de sus gustos, sino también, de ciertas características de la personalidad que hacen que no sean comprendidos con facilidad, generando sentimientos negativos a su alrededor. Según el medio Terra, este sería el signo más “raro”.

El mes menos común para los cumpleaños es febrero, seguramente debido a que es el mes más corto del año, lo cual resulta en menos cumpleaños. De acuerdo a lo anterior y según esta web, el signo considerado más raro es Acuario.

La temporada de Acuario comienza el 20 de enero y finaliza el 18 de febrero, “por lo que, además de ser los más idealistas, los Portadores de Agua también nacen bajo el signo zodiacal más raro”. Los acuarianos se alimentan de su propia compasión, también, son compulsivos cuando se trata de anteponer a los demás a sí mismos.

Por su parte, el medio Los Andes señala que las personas nacidas bajo este signo “Tienen la firme esperanza de salvar y cambiar el mundo. También es común que ayuden a quienes más lo necesitan y, sobre todo, son sumamente amables”,

No es común que un acuariano hable de sus asuntos privados; “esto solo se logra si has podido ganarte su confianza para que pueda abrir su corazón. Son intelectuales y no se entrometen en la vida de otros y son excelentes escuchas y confidentes”.

También, son muy respetuosos del espacio ajeno y jamás te harán una escena por mostrar independencia, al contrario.

Acuario es el signo más raro de encontrar “y le siguen de cerca Aries y Sagitario; sus personalidades autónomas y decididas escasean en el mundo. Por el contrario, Escorpio es el signo del zodiaco más común del horóscopo”, destaca el medio mencionado.

Otras características de Acuario

Aunque se encuentra muy en sintonía con las energías a su alrededor, el signo Acuario tiene la profunda necesidad de pasar tiempo a solas para rejuvenecer. La palabra clave para este signo es la “imaginación”.

Si Acuario se enamora será porque además de darle espacio y respetar su ritmo, le están estimulando a nivel mental. Aunque se encuentra muy en sintonía con las energías a su alrededor, el signo Acuario tiene la profunda necesidad de pasar tiempo a solas para rejuvenecer.

La palabra clave para este signo es la “imaginación”. El Acuario puede ver un mundo de posibilidades incluso cuando no parece haber ninguno que le agrade