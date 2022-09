Horóscopo: ¿Cuáles son los signos zodiacales considerados más “tontos”?

Así como hay signos zodiacales que son considerados los más astutos o avispados, hay algunos que son vistos como los más “tontos” bien sea porque les gusta tomar del pelo o incluso porque pueden ser algo torpes.

Sin embargo, esto no quiere decir que sea algo malo, pues pueden llegar a ser muy hábiles en otros aspectos. Aquí destacamos la lista según la web Junin24.

¿Cuáles son los signos más “tontos”?

Para algunos signos la lógica aplica de diferentes maneras, bien sea por su forma de responder ante ciertos actos o porque no son concretos a la hora de actuar, estos signos se destacan por ser los supuestos “tontos” del zodiaco.

Cáncer

Las personas nacidas bajo este signo “son en la mayoría de las ocasiones muy inteligentes. Sin embargo, su temperamento los lleva a que ”se nuble” su entendimiento y muchas veces decidan con base al enojo. Cáncer es así, su temperamento puede más que su intelecto emocional y a la hora de reaccionar puede errar y quedar mal o parecer como que ni siquiera está pensando bien en lo que debe hacer”.

Virgo

Quienes nacieron durante el período que corresponde a Virgo “son personas sumamente soñadoras, rara vez pueden tener los pies en la tierra. Esta pasión que tienen por soñar y viajar en su mente, los lleva a no ser concretos en sus decisiones y a andar elevados muchas veces penando en ello. Muchas veces son apasionados y poco pensantes para decidir”.

Sagitario

“A las personas de Sagitario les resultan mucho más interesantes las cuestiones fáciles de comprender, estimulantes o incluso placenteras. Si algo le resulta agradable y me le felicidad hoy, no importa lo que le traiga mañana”. Estas decisiones muchas veces se lamentan al largo plazo porque puede no ir acorde con sus acciones y su manera de pensar, es importante que no se deje llevar y haga cosas sin sentido, sino que se plante una meta y haga lo posible por cumplirla.

Acuario

Acuario es sin dudas uno de los que menos lógica le pone a ciertas acciones. A veces se deja llevar y reacciona sin pensar, estas personas anteponen todas las cuestiones pasionales a sus pensamientos. En materia del amor, si sienten algo bueno o lindo por alguien, van para adelante sin medir las consecuencias y resultan quedando muchas veces fuera de base con el otro.

