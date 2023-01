Horóscopo de enero 2023: conoce cómo les irá a los doce signos

Los signos zodiacales son una ayuda cuando los vientos arrecian. Comenzando el 2023, te acercamos lo que susurran los doce del zodiaco. Óyelos, tenlos en cuenta, pues cada uno te ayuda a afinar la intuición. De Aries a Piscis, lee atento a lo que se viene.

Conoce qué dice el horóscopo sobre tu signo zodiacal para este enero 2023. Foto: Pexels

Aries

Los Aries son abanderados, son líderes por naturaleza. Emprender está en su ADN. No temen a los comienzos por más inciertos que sean, sin chistar ellos van a la guerra, dan la pelea por un objetivo claro. Aries es el signo del impulso y el temperamento recio, por eso es importante ser más precavido y entender, por más difícil que sea, que todo tiene su tiempo y su proceso. Su gallardía y resolusión les puede jugar en contra, por eso la recomendación es que sean pacientes sin perder el arrojo. Deben ser tolerantes al momento de conversar con alguien o iniciar un proyecto.

Tauro

Lo pendiente se va a resolver. Por fin hay un arribo, se va a aterrizar y materializar lo pendiente, que por diversos motivos quedó relegado. Sé que es difícil, pero procura salir de la comodidad y comienza a ejecutar una relación, un trabajo o una idea que ya esté madura, pues esta podrá darte resultados exponenciales a corto y mediano plazo.

Hay una buena noticia: una inversión se va a dar, por eso es oportuno diversificar tu capital y hacer dinero por otros lados, ya que estás en la época próspera de tu vida.

Géminis

Cavilar y cavilar, dar vueltas, parece lo tuyo. Casi que es tu deporte preferido. El consejo es suspender la especulación y abrazar la acción. Sí, es hora de concentrarte en una sola cosa.

¿Por qué es urgente derrotar la procrastinación? Hazlo para que finalmente veas resultados producto de tu esfuerzo. Verás que los resultados van a salir a tu favor. Saca de adentro una idea o finaliza lo que inició y se fue deteniendo en el camino. Los capitulos de la vida, como los libros, deben cerrarse. El estancamiento puede convertirse en hábito. Si es necesario hacer cambios, como mudarte de casa, hazlo de una buena vez. Hay que romper el vidrio.

Cáncer

Vas a estar hipersensible. Sí, cuidado con las emociones, llámate a la calma, enfría la cabeza y el corazón. Arranca por solucionar los pendientes con tu círculo cercano, es decir, soluciona los problemas con tu pareja y familiares. Si no lo haces, seguirá imperando el desasosiego en tus días y noches, continuará brillando la ausencia de paz interior.

Leo

Defínete, no dependas del qué dirán. Es una temporada increíble para que le puedas dar luz verde a una idea de negocio o un proyecto que tú debes liderar y no otras personas. Comienza una nueva relación con las finanzas, tu economía mejorará y podrás de nuevo estar con una paz que ayudará a tener estabilidad en varias esferas de tu existencia. En cuanto al amor, es tiempo de conocer a alguien o arreglar conflictos emocionales.

Virgo

Es hora de que cojas el toro por los cuernos. Los temas de salud están pendientes y llegó el momento de dedicarte para recuperarte y sanar alguna enfermedad. Deja de ser ampuloso, explora la manera para ser más expeditivo frente a los problemas. No te metas en lo que no te han llamado, es decir, no busques conflictos de otro, ya que debes enfocarte en ti. Tómate un receso y piensa en qué puedes mejorar desde lo laboral.

Libra

Mira a tu alma, bien adentro, pues llegó la hora de darte amor propio y consentirte, busca relajarte, darte unos gustos, salir de paseo o armar un viaje con tu pareja o grupo de amigos. Intenta reorganizar los espacios, así que es importante hacer un ritual de acuerdo con el tema que estés consultando y liberar energía negativa que se está moviendo en esta área de tu vida. Es momento de empezar un deporte, ir al salón de belleza, comprar ropa y sacar todo aquello que no sirve, desde lo que no usas hasta las personas que entorpecen tu camino.

Escorpio

Es un momento especial, estás sensible, casi que absorbes de la gente que te rodea. Se presenta una tara y esta se debe a que no has finalizado algo que ya ha llegado a su fin, por eso es clave que respondas a esto, y te enfoques en entender qué es lo que ya no está funcionando a tu alrededor y desecharlo para comenzar a atraer algo diferente a tu vida. Lamentablemente, tu vínculo amoroso llega a su fin, es necesario que tengas madurez emocional para que puedas salir del duelo.

Sagitario

Se aproximan días abundancia, de terreno fértil. Estamos hablando de un jardín en el que tiras las semillas y sin esfuerzo brotarán los frutos. La expansión, oportunidad, progreso, crecimiento, llegar a la meta, cumplir el objetivo y tener resultados que te van a alegrar los días que vienen.

A pesar de esta luna de miel con la fortuna, cuida tus finanzas, saca a relucir tu inteligencia emocional. Por eso ojo con los gastos, adquiere lo indispensable y apresúrate a cerrar contratos que van a resultar a tu favor. Enfócate en una sola cosa durante estas tres semanas y ponte la meta de culminarlo y llevarlo hasta el final.

No es casualidad, entiende que, si te está pasando a ti, es porque lo venías construyendo desde hace mucho tiempo.

Capricornio

Destruye el pesimismo, desecha los malos presagios. Levantar el ánimo en las situaciones adversas siempre será mejor, por más que parezca imposible hacerlo. Ten un poco de esperanza, pues las cosas comienzan a suceder.

Lo clásico en ti es la terquedad, pero es tiempo de promover reformas en tu vida. Despide la testarudez y la radicalidad, abraza los nuevos rumbos. Sí, quítate el cinturón de seguridad. Analiza la posibilidad de buscar un nuevo rol en tu trabajo o en buscar otro. Establece un objetivo a cumplir en el mediano plazo.

Acuario

Llega un desafío mayúsculo que te va a obligar a cambiarte de silla o a buscar una nueva zona de confort. Para confrontarnos sirven las crisis, gracias a ellas podemos cambiar. Deja que la vida fluya, y los problemas igual se van a ir solucionando sin que tú aportes mayor esfuerzo, lo que va a permitir que te enfoques en cosas nuevas que atraerán un resultado que se dará a tu favor.

Cuídate de las malas energías y aléjate de las amistades que no van a ayudarte, que lo único que quieren es aprovecharse de ti. Siempre piensa en estas palabras: Libertad, independencia, progreso y crecimiento.

Piscis

La vida te está dando respuestas en espacios que no te imaginas, por eso es el momento de que te sincronices con tu niño interior o tu alma para que logres entender lo que la vida te está pidiendo. Pero es clave que materialices, pasar de la aspiración a la práctica. Es hora de que “ejecutar” se convierta en tu verbo favorito. Avanzar hacia lo que se está manifestando en todas tus esferas. Si no encuentras inspiración, piensa en lo que te agita, en lo que te gusta. No dejes para el final lo que puedes hacer hoy.