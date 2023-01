Los 3 signos del zodiaco que más chantajean emocionalmente

El chantaje emocional es una manera de manipulación que aparece cuando una persona nos exige comportarnos de cierta manera, y nos amenaza con perder algún beneficio de la relación si no cedemos a sus exigencias. La persona presiona o amenaza, busca hacer sentir culpable a la otra persona si no se cumplen sus peticiones, y es una manera de manejar emocionalmente a las parejas.

Te puede interesar leer: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: es hora de tomar decisiones poderosas

Algunos signos del zodiaco tienen mayor probabilidad de comportarse de esta manera caprichosa.

Esta táctica la utilizan, en general, para su propio beneficio e intereses, y según la astrología, los signos que más pueden cometer un chantaje emocional son Libra, Escorpio y Capricornio.

Libra

Los nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre son personas que no gustan del conflicto y parecen llevarse bien con todos, pero porque no son capaces de enfrentar las diferencias, suelen no ser muy sinceros con sus propios deseos y pueden caer en actitudes manipuladoras, veladas, sobre lo que en realidad quieren lograr. Es posible que mientan para conseguir lo que desean y no pelear con nadie, y muchas veces son caprichosos y cambian su trato sin muchas explicaciones. Según el astrólogo José Castillo: “Como signo sociable, entiende rápidamente las necesidades de las personas y actúa cediendo a alguna de sus peticiones porque sabe que se sentirán comprometidos cuando él necesite de su servicio.”

Escorpio

Los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre son muy buenos intuyendo y leyendo a los otros, e incluso, entonces, manipulándolos, muchas veces involuntariamente. Los Escorpio son muy perceptivos y hábiles y se anticipan a los movimientos de los otros, como explica Castillo, y sabe también cómo jugar con las emociones de los demás, especialmente si esas personas los han traicionado o no han cumplido con algo que deseaban. Suelen ser vengativos, pueden usar lágrimas y exagerar bastante cuando se trata de reclamar y hacer sentir culpable a su pareja o amistades. Tienen actitudes altamente emocionales y bastante notorias.

Capricornio

Los que nacieron del 22 de diciembre al 19 de enero son caprichosos y tercos, y quieren siempre las cosas a su manera. Son un signo poco flexible y más bien cuadriculado, y también conocen rápidamente cuál es el talón de Aquiles de sus personas cercanas, o sus mayores debilidades, y las utilizan para sus propios beneficios. No gustan de ser vulnerables, pero si se trata de ganar algo, pueden activarla a voluntad para obtener lo que quieren y cuando saben que esto puede tener este efecto en las personas.

Te puede interesar leer: Horóscopo: ¿Qué es la Luna nueva en Acuario y a qué signos afectará más?