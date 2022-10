Horóscopo: Los signos que se consideran los menos inteligentes

Los signos zodiacales no solo nos ayudan a saber qué tan infieles podemos ser. Estos también nos ayudan a determinar qué tan inteligentes somos.

Aunque existen diferentes tipos de inteligencia, la posición de los planetas puede influir en qué tan hábiles somos académicamente, sin embargo, hay algunos signos que se identifican por tener menos destrezas.

¿Qué signos son menos sabios?

Los 12 signos tienes habilidades diferentes y por supuesto cada una de ellas hacen que se destaquen más en unos aspectos que en otros.

En este caso, el medio Junin24 enlistó los signos menos sabios

Cáncer

Las personas nacidas bajo este signo “son en la mayoría de las ocasiones muy inteligentes. Sin embargo, su temperamento los lleva a que se nuble su entendimiento y muchas veces decidan en base al enojo. Cáncer es así, su temperamento puede más que su intelecto”.

Sagitario: Los Sagitario son uno de los signos más sabios del zodiaco gracias a su avidez de conocimiento. Su constante deseo por saber más, los lleva a estudiar y aprender todo el tiempo. Esto amplía su visión del mundo y les permite ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Con el paso de los años, los Sagitario son personas con infinidad de experiencias que pueden ayudar a guiar a los demás. Además, aprenden con facilidad de sus errores y así se convierten en seres tranquilos y prudentes. Foto: Pexels

Según el Horóscopo Negro “tu planeta es la luna, de ahí viene ese carácter lunático que todos los cangrejos suelen tener. Lo mismo puedes estar riéndote a carcajadas como si no hubiera un mañana que llorando a mares y sumergido en la más profunda depresión. Así eres, variable y con balanceos emocionales bipolares”.

Virgo

Quienes nacieron durante el período que corresponde a Virgo “son personas sumamente soñadoras, rara vez pueden tener los pies en la tierra. Esta pasión que tienen por soñar y viajar en su mente, los lleva a no ser concretos en sus decisiones. Muchas veces son apasionados y poco pensantes para decidir”.

Capricornio

A las personas de Capricornio les resultan mucho más interesantes las cuestiones cortoplacistas y placenteras. “Si algo me resulta agradable y me da placeres hoy, no importa lo que me traiga mañana. Estas decisiones muchas veces se lamentan al largo plazo”.

También, los Capricornio suelen ser torpes en sus movimientos sociales. Les cuesta entablar conversaciones y crear nuevas amistades. Debido a este comportamiento, las personas nacidas bajo este signo terminan haciendo el oso cuando tratan de integrarse a un nuevo grupo.

Acuario

“Acuario sería, sin dudas uno de los menos inteligentes del zodiaco. Estas personas anteponen todas las cuestiones pasionales a sus pensamientos. Si siento algo bueno o lindo por alguien, voy para adelante sin medir las consecuencias”.

En su día a día, las personas nacidas bajo este signo sufren de constantes caídas. Puede que se resbalen sin que haya algo en el suelo o que se caigan de sus sillas sin que esté en mal estado.