Horóscopo: Top de los 5 mejores signos que podrás encontrar en tu vida

Muchos signos se identifican por varias cualidades que los hace destacar en unos aspectos más que en otros.

Si bien está el amor, la amistad, la reacción ante ciertas cosas y más, cada uno de los 12 signos del zodiaco tiene cualidades que los complementa más con unos que con otros.

5 mejores signos para cruzarse en la vida

De acuerdo con la web de astrología Horóscopo Negro, estos son los cinco mejores signos con los que podrías toparte en tu vida.

1.- Aries

Es cierto, no es el signo más intenso en términos amorosos, la manera en la que se relaciona es muy discreta. “Sus pasos los da con cautela, porque sabe que hay quienes disfrazan muy bien sus verdaderas intenciones. Es un signo inteligente, líder y muy divertido, basta con que te permita entrar a su vida, para que te des cuenta de que es lo mejor que puedes encontrar”.

2.- Libra

No es sorprendente que un signo tan echado para adelante esté en los primeros sitios. “Libra es la prueba de que alguien te puede querer bonito y más allá de lo superficial. Por supuesto, que es vanidoso, pero jamás juzgaría tu corazón por la manera en la que te ves por fuera. Le gusta ir al límite en todos los sentidos. Es un signo tolerante y se convierte en un abrigo cuando te ama, no lo dudes”.

3.- Géminis

“Si realmente estás preparado para tener una relación en la que las pláticas banales no sean una opción, por favor, no dudes en incluir a Géminis en tu corazón. Es el tipo de signo que no teme tomar la iniciativa, al contrario, goza de las relaciones que lo ponen a prueba. Eso sin contar que a su lado jamás te aburres y aprendes mucho. Géminis, no se anda con rodeos cuando ama, lo hace hasta los huesos”, destaca el Horóscopo Negro.

4.- Piscis

El amor de Piscis es todo menos tibio, “jamás intentes indagar en su corazón y luego marcharte como si nada, porque no te dejará ir hasta que le expliques cada detalle de tu decisión. No te confundas, no es de los que ruega ni tampoco un acosador. Es sensible, sin capas y con ganas de demostrar todo lo valioso que hay en su alma. No temas, a su lado, estarás a salvo”.

5.- Escorpio

De la manera más honesta te explico, “lo que más detesta un Escorpio es compartir su energía con gente negativa, que lo único bueno que tiene para ofrecer es un montón de drama. Si en verdad eres una persona inteligente y no te aterra mostrar tu lado emocional, entonces puedes probar tener algo con él. Pero si no es así, mejor no pierdas tu tiempo porque no va a funcionar”.

