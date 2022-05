Horóscopo: últimos días de mayo 2022

No dejes pasar la última semana de mayo sin tener en cuenta las recomendaciones más importantes de este mes. Foto: GettyImages

Por Daniel Daza / www.danieldaza.com / Instagram: @danieldazatv

El 30 de abril tuvimos el primer eclipse de 2022, energía que dura seis meses y nos incita a estimular áreas de nuestra vida que tienen que ver con dejar a personas o cosas en el pasado. La recomendación general para todos los signos es recordar que lo que nos pase en estas semanas lo vamos a volver a vivir a mediados del próximo octubre. Es bueno prender una vela blanca para trabajar la armonía en el hogar y la paciencia.

ARIES

21 DE MARZO - 20 DE ABRIL

El 30 de abril tuvimos el primer eclipse de 2022 en tu zona de estabilidad e inversiones. Mayo y la primera semana de junio son los días de buena suerte que vas a tener durante el año, por eso es importante que te sientes a revisar tus finanzas y comiences a diversificar tu capital, invirtiendo en ideas de negocios diferentes a las que tienes, hasta armar una sociedad o una alianza que puede darte muy buena rentabilidad.

TAURO

21 DE ABRIL - 21 DE MAYO

Mayo y parte de junio son tus meses. Estás comenzando a vivir varias alteraciones en temas laborales, de dinero y emocionales que te van a durar los próximos seis meses, esto debido a que el 30 de abril tuvimos el primero de los cuatro eclipses de 2022, pero no te preocupes, ya que hay temporadas de purificación que estimulan a un cambio de objetivos para que logres resultados extraordinarios.

GÉMINIS

22 DE MAYO - 21 DE JUNIO

Después de un mes en el que tuviste las respuestas que hicieron cambiar decisiones, mayo y junio serán de conexión con las señales cósmicas. Las revelaciones todavía no han terminado, mira el horóscopo del mes anterior, aquí te doy un repaso: tenías que cerrar relaciones tóxicas, hacer un viaje y escuchar tu voz interior. Este mes es revelador para aterrizar proyectos.

LEO

23 DE JULIO - 23 DE AGOSTO

Vienes de un eclipse del 30 de abril que va a afectar todo el mes de mayo y parte de junio. Estos fenómenos nos revelan un cambio en nuestra vida, y este suceso astronómico cae en la zona más alta del zodiaco, conocida como el éxito profesional y las metas a mediano plazo, así que este es un período para que trabajes en un cambio laboral que ayudará a crecer tu área económica.

VIRGO

24 DE AGOSTO - 23 DE SEPTIEMBRE

Mayo y junio vienen cargados de mucha energía de proyección, estudios, metas claras y caminos nuevos. Arriésgate a caminar y no ser tan terco. A rasgos generales, lo anterior es lo que más debes trabajar durante estas semanas y piensa si puedes planificar un viaje de vacaciones, ya sea nacional o al extranjero. Date tiempo, reposa y recarga energías.

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE - 23 DE OCTUBRE

En mayo y parte de junio debes centrarte en un cambio, porque se trata de una versión de ti que ya no está encajando con tus compañeros de trabajo y con tu familia. Ponte al día con personas con las que has dejado de hablar y acepta esas llamadas incómodas que ahora van a querer buscarte para cerrar capítulos inconclusos. No todo es malo, recibirás una buena noticia.

ESCORPIO

24 DE OCTUBRE - 22 DE NOVIEMBRE

Se abre la oportunidad de solucionar problemas con socios o con la pareja, y llegar a acuerdos que van a favorecer a ambas partes. Mayo trae consigo una apertura a volver a creer en el amor y encontrar a una persona a nivel emocional con la que puedes tener una relación estable y duradera. Intenta quedarte quieto con los temas financieros y estudia muy bien las cosas a la hora de hacer inversiones o compras.

SAGITARIO

23 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE

Se vislumbra la opción de un cambio de trabajo, un ascenso o aumento de sueldo. Mayo es uno de los meses más importantes para ti, porque al ser el período de las aperturas, llegas a un punto en el que necesitas y sientes que debes seguir creciendo profesionalmente y pensar bien si el lugar en el que estás te ofrece esa oportunidad o la debes buscar por otros lados. Conecta con un viaje o vacaciones que te mereces, para que no te bloquees tanto en tu área laboral.

CAPRICORNIO

22 DE DICIEMBRE - 20 DE ENERO

Vienen noticias valiosas, ya sea un préstamo, una respuesta de una persona que estabas esperando o hasta un contrato del cual debes comenzar a hacer papeleos. Mercurio anda muy activo por estos días, y la cuadratura que tiene con Saturno en tu zona de dinero hace que sientas pereza en salir y gastarlo innecesariamente. No salgas, quédate en casa y recarga energía para esta etapa que se avecina.

ACUARIO

21 DE ENERO - 18 DE FEBRERO

Sientes que vives un momento en el que no te gusta lo que estás haciendo, a tal punto de estar procrastinando. Profundiza en temas que te gusten, que te conecten con la espiritualidad, porque van a ampliar tu mente. Es bueno que compres un objeto para tus espacios, la idea es que los decores de manera diferente.

PISCIS

19 DE FEBRERO - 20 DE MARZO

Es momento de expresar algo que sientes hacia una persona. En la semana que entra estalla algo que desde hace rato querías que se diera, y por fin tendrás esa ayuda del universo para que todo esté a tu favor. Busca inspiración, refúgiate en personas exitosas, porque lo vas a necesitar para aterrizar una idea.

