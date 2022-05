Signos zodiacales: ¿Cuál sería tu don sobrenatural según el signo?

Signos zodiacales Foto: Pixabay

Los signos del zodiaco son diferentes y similares en varios aspectos de la vida. Aunque algunos pertenezcan al mismo elemento, no quiere decir que en su forma de actuar sean igual.

Puedes leer: Estos son los signos sexualmente compatibles con Tauro

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Para algunos, los signos resultan ser un misterio y con ello, su energía es la que puede llegar a destacar u opacar en ciertas temporadas. Por ello, aquí te contamos cuál sería ese don que te haría superior en ciertos aspectos.

Don sobrenatural según mi signo

De acuerdo con lo señalado por la web de Horóscopo Negro, cada uno de los signos tiene un “tipo de don especial” el cual, si se pudiera, sería algo magnífico.

Aries

Los arianos del zodiaco se caracterizan por ser muy fogosos y dominantes. Su don sería manejar el fuego. Si de verdad Aries tuviera la oportunidad de lanzar fuego, lo incendiaría todo sin pensar. “Cuando hablamos de ti, se nos viene a la cabeza el color rojo fuego, rojo pasión o llama vibrante. Nadie puede manejar tu fuego, nadie más tú y a veces ni tú mismo puedes. Por eso eres el primero del zodiaco, el más valiente y el más guerrero”.

Tauro

A los Tauro les encantaría tener más decisión y control de su vida, por ello su don es controlar el tiempo. “Con el poder de controlar el tiempo irías al pasado para solventar muchos asuntos pendientes y para cerrar más de un capítulo de tu vida que aún te persigue. Eso, y también irías a esos momentos tan bonitos que todavía recuerdas”.

Géminis

Las personas nacidas bajo este signo tendrían el don de ser un camaleón. Si los geminianos tuvieran la oportunidad de ejecutar este don podrían moverse a la velocidad de la luz para ser imparables “también hay que tener en cuenta un dato muy placentero para ti: podrías cambiar constantemente. Rápido, sin tener que pedir ayuda a nadie y siendo lo que te dé la gana ser. Serías más libre que nunca y eso es tan bueno para ti…”.

Puedes leer: ¡No se cansan! Conoce los 3 signos zodiacales que no paran de trabajar

Cáncer

A estas personas les encantaría tener una cura para cualquier mal, por ello su don sería la sanación. “Te encantaría también tener la oportunidad de poder sanar a gente que no pasa por buenos momentos. Para ti, sería oro puro tener este tipo de don sobrenatural porque eres una persona muy humilde y generosa”.

Leo

Los leones adoran ser libres y desinhibidos por ello su don sería el poder de brillar. “El poder de brillar en la oscuridad es un don sobrenatural muy bonito. Tu corazón fogoso y pasional es ideal para ser el líder de cualquier habitación, porque tu energía ilumina de verdad. Al final todo el mundo acude al calor de tu luz. Ya solo el poder entrar en una habituación e inundar el ambiente de energía positiva es tan bueno”.

Virgo

Normalmente tu astucia logra descubrir la verdad siempre, por eso tu don sería el poder de la adivinación. “Para ti la honestidad es algo muy importante y detectas muy rápido cuando alguien no lo está siendo contigo. No soportas la mentira, eres una persona amante de la sinceridad. Si quieres descubrir algo, simplemente lo haces. Sí o sí, no te permites fallar en ese sentido”.

Libra

Las mentes y su funcionamiento es algo que siempre te ha llamado la atención, por ello tu don sería la telequinesis. “Contigo pasa una cosa muy curiosa Libra: en realidad sientes que la telequinesis puede ser tu verdadero poder sobrenatural en la vida real. Has tenido momentos de verdadero asombro porque de verdad has logrado adivinar o conectar con personas a través de la mente”.

Escorpio

Adoras captar información de varios momentos y aprovecharla a tu favor, por ello tu don sería la clarividencia. “Así tendrías la oportunidad de desenmascarar a muchos mentirosos a los que tienes en mente y de captar mensajes ocultos que nadie más podría descubrir. Serías totalmente imparable, Escorpio, una auténtica máquina de descubrir verdades”.

Sagitario

El don que muchos quisieran y que solo tendría Sagitario es el de volar sobre las nubes. “Te encanta la idea de poder viajar sobre las nubes, te parece un regalo más que un don. No perderías el tiempo y viajarías donde más quisieras. Si pudieras volar sobre las nubes sería imparable, no tendrías intención de volver a tu hogar por mucho tiempo”.

Puedes leer: ¿Cómo eres en la cama según tu horóscopo? ¡Descúbrelo aquí!

Capricornio

Este es el don que muchos han deseado tener en momentos inoportunos. El don para Capricornio es el de ser invisible “este poder te daría la oportunidad de ir donde quieras con total libertad y te gusta mucho esa idea. Así no tendrías que dar explicaciones de donde estás o de dónde vas a ir. Tendrías la seguridad de que nadie va a jugar contigo y de que nada te podría hacer daño”.

Acuario

Los acuarianos tendrían el don de controlar las mentes, otro de los más deseados en la vida real. “Lo primero que harías sería abrir la mente de todo el mundo. Te encantaría tirar a la basura algunos candados, ideas retrógradas, espacios negativos y más cosas que no te gustan y que mucha de tu gente tiene en su mente”.

Piscis

El don de este signo lo llevaría a ser el más peligroso de todo el zodiaco. Las personas de este signo podrían tener el don de hacer viajes astrales. “Si ya eres una persona muy intuitiva desde la cuna, imagínate a ti yendo donde te dé la gana y resolviendo mil dudas. Imagina poder volver a ese momento para hacer las cosas de otra manera”.