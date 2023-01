Leo, Virgo, Libra y Escorpio: abracen la autocrítica y hagan transformaciones

Frota las manos y remángate la camisa. Hazlo si eres uno de los cuatro signos que encontrarás a continuación. Vas a ver que casi todos tienen algo en común. Sí, controla los impulsos y dedica tiempo de calidad a tu salud y a tus finanzas. La desintoxicación debe ser real, no quedar en el mero discurso.

Aquí encuentras más contenidos como este

Lee aquí: ¿Qué tipo de novia eres según tu signo zodiacal?

Esto es lo que el horóscopo predice para estos días a estos signos zodiacales. Foto: Pexels

Leo

Defínete, no dependas del qué dirán. Es una temporada increíble para que le puedas dar luz verde a una idea de negocio o un proyecto que tú debes liderar y no otras personas. Comienza una nueva relación con las finanzas, tu economía mejorará y podrás de nuevo estar con una paz que ayudará a tener estabilidad en varias esferas de tu existencia. En cuanto al amor, es tiempo de conocer a alguien o arreglar conflictos emocionales.

Más noticias sobre signos zodiacales ¿Qué son los signos zodiacales y cuáles son sus fechas? La astrología promueve que la posición de los astros en el cielo en el momento de su nacimiento puede influir en su personalidad, en su comportamiento y por ende en todo lo que ocurre a su alrededor. Leer más Fechas de los signos zodiacales Signos zodiacales: los 3 más fríos en el amor Aquellos que son más inexpresivos en las relaciones pueden tener algo en común: un signo zodiacal frío y racional. Leer más Estos son los signos más fríos del zodiaco Signos zodiacales: Estos son los más depresivos del zodiaco Te decimos cuáles son los signos que pueden llegar a sufrir de depresión y necesitan atención y acompañamiento. Leer más Estos son los signos más depresivos del zodiaco

Virgo

Es hora de que cojas el toro por los cuernos. Los temas de salud están pendientes y llegó el momento de dedicarte para recuperarte y sanar alguna enfermedad. Deja de ser ampuloso, explora la manera para ser más expeditivo frente a los problemas. No te metas en lo que no te han llamado, es decir, no busques conflictos de otro, ya que debes enfocarte en ti. Tómate un receso y piensa en qué puedes mejorar desde lo laboral.

Libra

Mira a tu alma, bien adentro, pues llegó la hora de darte amor propio y consentirte, busca relajarte, darte unos gustos, salir de paseo o armar un viaje con tu pareja o grupo de amigos. Intenta reorganizar los espacios, así que es importante hacer un ritual de acuerdo con el tema que estés consultando y liberar energía negativa que se está moviendo en esta área de tu vida. Es momento de empezar un deporte, ir al salón de belleza, comprar ropa y sacar todo aquello que no sirve, desde lo que no usas hasta las personas que entorpecen tu camino.

Escorpio

Es un momento especial, estás sensible, casi que absorbes de la gente que te rodea. Se presenta una tara y esta se debe a que no has finalizado algo que ya ha llegado a su fin, por eso es clave que respondas a esto, y te enfoques en entender qué es lo que ya no está funcionando a tu alrededor y desecharlo para comenzar a atraer algo diferente a tu vida. Lamentablemente, tu vínculo amoroso llega a su fin, es necesario que tengas madurez emocional para que puedas salir del duelo.