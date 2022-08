Libra a Piscis: ¿Cuál es tu superpoder en la vida real según tu signo zodiacal?

Todos hemos querido, alguna vez, tener un superpoder digno de un superhéroe de película y sorprender a algunos cuantos con nuestras habilidades, y el zodíaco nos podría dar algunas pistas.

Te puede interesar: Aries a Virgo: ¿Cuál es tu superpoder en la vida real según tu signo zodiacal?

No es posible volar desde los más altos rascacielos como Batman, ser tan fuertes como Hulk o desaparecer sin dejar rastro con una manta de invisibilidad como la de Harry Potter. Tampoco necesariamente seremos los superhéroes de la historia de todos los demás, pero eso no significa que no seamos los nuestros cada día en ciertas situaciones y con habilidades específicas que no todos tienen.

El superpoder de cada signo zodiacal:

¿Acaso todos somos intuitivos, creativos, prácticos o buenos para las matemáticas, los negocios o la sabiduría callejera? Aunque muchas de estas características dependen de muchos factores, el zodíaco dice que cada signo tiene unas capacidades, sensibilidades, y habilidades particulares que pueden determinar muchas de tus habilidades,

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Manifestación

Los libra son excelentes para manifestar lo que desean. Logran hacer que todo lo que visualizan se cumpla a través de su intuición y concentración. Sea por su optimismo o por estar abstraídos de la realidad, de vez en cuando, creen con tanta fe que logran traer buenas cosas a su vida.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Chispa

Su superpoder es un carisma con chispa sin igual. Por lo general son tan inteligentes que atraen a muchas personas con su chispa y buen humor. Tienen un encanto y atractivo con un aire natural de misterio, que los hace irresistibles a los demás. Producen algo de magnetismo y una vez la gente los conoce les dificulta irse de su lado.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Apertura

El super poder de los sagitarianos es su infinita curiosidad y apertura ante la vida, son libres y se abren a cosas nuevas constantemente. Para sentirse vivos necesitan viajar por el mundo y en donde los pongas, nunca serán extranjeros.

Se interesan tanto en las costumbres, tradiciones, filosofías y profundidades del mundo y del ser que siempre quieren experimentar y aprender, no son tímidos y por esto atraen a nuevas personas y tienen un no sé qué no sé dónde que nadie logra entender pero se trata de su búsqueda, que nada los detiene.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Humor

El poder de los Capricornio es el humor. Ven en la vida una comedia trágica que les permite no sufrir demasiado cuando están en una mala racha y reencaminarse con el sentido del humor y uno que otro chiste. Su capacidad de ver ligereza en las cosas los ha salvado más de una vez.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Innovación

Su poder es su infinita capacidad de reinventarse y ser innovadores. Sienten que la vida cambia, y si están en un mal lugar, no se rinden ante la desesperanza y empiezan de nuevo. Si su trabajo no le gusta y no se siente respetado, fácil, consigue otro, si su relación ya no le satisface, hace lo que está a su alcance para arreglarla prácticamente, si no, trabaja en él y sigue adelante y busca su lugar. No tiene miedo, solo tiene miedo de cambiar, solo de quedarse donde está.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Creatividad

El superpoder de Piscis es su imaginación y creatividad. Es capaz de crear donde no había nada. Visualiza y lo materializa, pueden existir mil mundos en su cabeza y el sabe cómo traerlos a la realidad. Estas ideas lo diferencian para siempre de los demás y esto lo diferencia de todos.

Te puede interesar leer: Signos que son más adictos a las redes sociales ¿Estarás en la lista?