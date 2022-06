Los 3 signos que le caen bien a todo el mundo

“Viajar te hace modesto, porque te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo”, dijo Gustave Flaubert. Foto: Pixabay

Cada signo del zodíaco tiene sus propias características, algunos son callados, otros amigbles, unos impulsivos, otros se lo piensan todo mil veces, unos estructurados, otros pasionales, unos fogosos, otros emocionales y sensibles, algunos calculadores, otros espontáneos y sin ninguna agenda.

Todos, sin lugar a excepciones, gracias a la influencia de los astros, tienen marcadas características que si bien algunas veces parecen muy generales, en realidad muestran rasgos de personalidad que pueden determinar su manera de actuar en el mundo, en el trabajo, en el amor, en las relaciones y en su cotidianidad.

Algunos aspectos son más positivos que otros pero a fin de cuentas la importancia está en saber reconocer lo que no es tan bueno y trabajarlo.

Según la astrología, y aunque depende de toda una carta natal que incluye signo solar, ascendente y luna, además de otras casas según el momento exacto de nacimiento, existen tres signos, específicamente, que se destacan por su buena onda, esos que le caen bien, por lo general, a casi todo el mundo (o al menos despiertan un poco de envidia por su carisma).

Estos signos en general se muestran muy alegres y contagiosos, le levantan el ánimo a quien sea y le sacan una buena sonrisa.

Aries:

las personas de este signo del zodíaco hacen nuevos amigos con facilidad, son arrolladores y tienen mucha iniciativa para hacer todo en la vida. Las relaciones y las amistades no son la excepción, son personas “entradoras” y llenas de fuego, así que socializar no les cuesta demasiado. Su espíritu aventurero y divertido les lleva a vivir siempre momentos inolvidables y dejan una marca en otros. Aunque no siempre contagien felicidad ligera, sí contagian fuerza y entusiasmo, este es su carácter más positivo y atractivo.

Libra:

La gente perteneciente al signo de Libra es de carácter extrovertido. La balanza, eso que les cuesta tanto para tomar decisiones, es también lo que les permite estar aquí y allá, adaptarse a diferentes grupos de personas, estar por ahí hablando e indagando sobre las formas de pensar de otros. Suelen ser personas muy extrovertidas y carismáticas. Dicen que hablan hasta por los codos pero solo una vez que entran en confianza. Al principio notarás torpeza y timidez, pero sin duda, son grandes personajes.

Sagitario:

A las personas del signo Sagitario les rodea una energía especial y particular, muchos se hipnotizan con su presencia y no entienden muy bien por qué. Los sagitario son personas que aman la espontaneidad, la risa, las aventuras, y son un signo de fuego que por supuesto, agradece elementos como el aire para crecer y alimentarse, por ejemplo, son compatibles con acuario. Su contagiosa alegría y buen humor los hace sociables y graciosos, también saben subir el ánimo de los demás a su alrededor, y tienen mucho carisma. Además se adaptan a lo que sea y con su optimismo le dan luz a cualquiera que lo necesite.

