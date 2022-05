Los signos del zodíaco que mejor besan

Aunque mucho depende de la química y la compatibilidad entre la pareja, la verdad es que estos tres signos lo hacen mejor que los demás. Foto: Pexels

Besar es un acto de amor, de cariño, pero también de pasión y deseo que requiere de algunas habilidades, y algunos de los signos del zodíaco saben hacer mejor que otros.

Según la astrología, las influencias de los astros tienen un impacto directo en las cualidades o las características de las personas de acuerdo con su fecha de nacimiento. Esto implica no solo que cada persona tiene un signo zodiacal, sino una hoja de vida personalizada según las diferentes posiciones de las constelaciones en ese momento exacto del nacimiento.

La carta astral es una hoja compleja y completa que muchos expertos deben estudiar durante años antes de poder comprender, y por eso aunque tengamos un signo solar, que es el principal, también se fijan en un signo ascendente y en un signo lunar, además de otras casas impactadas por diferentes energías.

Cada signo tendrá sus características y si bien es un mapa complejo y amplio para entender las características de una persona, el signo solar, que es el predominante, puede dar algunas luces sobre la manera de relacionarnos con el amor y la sexualidad.

Hay algunos signos que son más apasionados, y otros signos más fríos, por esto, su manera de expresar afecto físico, sin duda, cambia.

Los tres signos del zodiaco que mejor besan

1. Piscis: A los nacidos bajo este signo les gusta enamorarse y tener relaciones largas y monógamas. Sin embargo, hay que saber que hay dos tipos de piscis, unos muy tiernos, y otros que, en apariencia, son más fríos. A los piscis les gusta besar por largo rato y de manera muy dulce. Su amor y cariño es muy evidente y notorio, por lo que en general pasan mucho tiempo con sus parejas. Les gusta estar en privado, prefieren lo íntimo para compartir y por eso no hay que perder de vista que si solo lo has visto en público, sería mejor darle una oportunidad para que se desenvuelva mejor en la cama o en un lugar privado para dar un veredicto. Es un beso que no olvidarás.

2. Cáncer: Los cáncer tienen en su temperamento una calidez y una emocionalidad muy importante. Dicen algunos que hay una dualidad, una combinación entre lo dulce y lo amargo, entre la felicidad y la tristeza, la risa y el llanto que los hace personas muy sensibles y fuertes a la hora de amar. También son reconocidos por la forma en la que mueven sus labios. Según los astrólogos, los regidos por este signo besan suave, pero pueden explotan de pasión de un momento a otro.

Son, además, muy hábiles para demostrar cariño, y saber cuándo hacerlo, y se entregan completamente a sus parejas y en general, a todas sus relaciones.

3. Tauro: Según la astrología, Tauro está asociado a los placeres de la tierra y de lo físico y material. Por eso, no podríamos dejarlo por fuera de esta lista. Se dice que hay dos cosas que tauro siempre hará bien: comer y besar. Esto por supuesto también incluye la vida sexual. Los tauro juegan con los labios, y además, se conectan con la mirada, de manera provocativa para poder besar de manera intencionada, con pasión y fuerza. Esto los hace uno de los que mejor besan en el zodíaco. A diferencia de piscis, que es signo de agua, los tauro, siendo un signo de tierra, pueden jugar al instante con la calentura y subirla rápidamente. Demuestran el amor de manera pública, sin problema, dan excelentes abrazos y demuestran fácilmente su cariño.

