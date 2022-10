Los 4 signos de hombres que que nunca se esfuerzan en una relación

Aunque en una relación amorosa las cargas no son siempre del todo equitativas, el amor solo se logra mantener con esfuerzo mutuo.

La realidad es que no siempre damos lo que recibimos, y que también, si estuviéramos contabilizando todo lo que damos y todo lo que recibimos se parecería más a una empresa que a una relación afectiva. Pero cuando sentimos que algo nos falta, que constantemente nos quedamos sin piso, o que el otro no nos corresponde es quizás el momento para analizar si estamos en la relación correcta.

Lo cierto es que en una relación son habituales los problemas, pero si cada quien pone de su parte será más fácil superar esos desafíos que impone la vida. Sin embargo, cuando alguno de los dos no pone de su parte, la relación puede correr peligro. En este sentido, la astrología nos ayuda a predecir qué hombres tienen menos posibilidades de esforzarse, con base en su signo del zodiaco.

Estos signos masculinos son emocionalmente desapegados y suelen anteponer sus intereses a los de su pareja. A veces se cierran y no expresan lo que sienten, o prefieren ignorar los problemas por completo. Según La Opinión, estos signos dejan que las cosas se dañen solas, no dan un paso adelante para solucionar las cosas, por lo que son terribles para abordar los problemas de frente.

Estos son los 4 hombres del zodiaco que no se esfuerzan en una relación de pareja.

Sagitario

Los hombres Sagitario son por naturaleza desapegados. El signo de la libertad, el filósofo, las ideas, los viajes y la velocidad aman su espíritu y odian cualquier cosa que los constriña. No significa que no vayan a luchar pero algunas veces de manera involuntaria ignoran las emociones de su pareja y suelen ser evitativos, con tal de no sentirse restringidos, mucho menos controlados. Solo si están enamorados tomarán la iniciativa pero no siempre lo hacen.

Géminis

Los hombres de géminis son malos tolerando la angustia. Por esto suelen ignorar los problemas y no enfrentarlos. Asumen que que el tiempo se encargará de resolverlos, pero el tiempo los confrontará con pérdidas si no se mueven.

Escorpio

Son dominantes y esperan que su pareja solo haga lo que ellos quieren. Aman con intensidad y sus emociones son sinceras, pero se olvidan de abrirse. Si se molestan, se cierran y pueden aplicar la ley de hielo, y dejar de prestar atención a lo que su parera quiere decir. Por esto puede que el amor se acabe.

Tauro

Según La Opinión, los Tauro son muy exigentes y tercos en el amor. “Quieren que las cosas se hagan a su manera porque, desde su perspectiva, nunca hay otra forma”. La peor parte es que cuando tratan de hacerlos cambiar de opinión, se desaniman rápidamente y no se esfuerzan por comprender la otra cara de la moneda. Así dejan morir varias relaciones.

