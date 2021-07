Los 5 signos zodiacales que superan más rápido las rupturas amorosas

Las rupturas amorosas pueden convertirse en verdaderas situaciones de tristeza, pues son el fin de una relación significativa en la vida de cada uno. Sin embargo, hay personas que tienen mayor facilidad para seguir adelante y superar ese tipo de dolor.

Los signos zodiacales pueden influir en este aspecto, especialmente por el elemento que rige a cada uno de ellos. Para saber más consultamos a la astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica. Conoce los signos zodiacales a los que nos les toma mucho decirle adiós a sus exparejas.

Géminis

Sin problemas o dramas, los Géminis no tardarán mucho en despedirse por completo de sus exparejas. Las personas nacidas bajo este signo no se caracterizan por buscar relaciones serias, así que no tendrán problema con terminar una.

Además, los Géminis no se quedan pensando en el pasado. Ellos se concentran en lo que les trae felicidad. Por esta razón, en un santiamén ya habrán superado su última ruptura amorosa.

Libra

“Un clavo saca a otro clavo”, dice el popular refrán y los Libra no dudarán en ponerlo en práctica ante el fin de una relación amorosa. Aunque los primeros días pueden estar un poco triste, su actitud positiva eliminará pronto esos sentimientos.

Harán lo posible por superar a su ex, aunque esto no les impide seguir siendo amigos de sus exparejas. El corazón roto no durará mucho tiempo para las personas de este signo.

Acuario

Si bien los Acuario pueden verse fríos, su corazón sufrirá durante un tiempo por esa ruptura. Sin embargo, no será por mucho tiempo. Los nacidos bajo este signo buscarán mil formas de mantenerse ocupados para dejar de pensar en la situación y cambiar de página.

Aunque sientan dolor, estas personas avanzarán para dejar atrás el pasado y vivir el presente sin que nada altere su modo de vivir.

Aries

Siempre en busca de nuevas experiencias y aventuras, los Aries jamás se quedarán en el pasado. Su lógica le hará entender muy rápido que las cosas pasan por algo y que hay que seguir.

Aunque son apasionados, no son amantes de las relaciones serias. Así que no se desanimará ante una ruptura y más bien buscará nuevas formas de volver a ser feliz.

Sagitario

La molestia por una ruptura amorosa es muy poca para los Sagitario. Los primeros días sufrirán, pero se mantendrán calmados y analizarán con tranquilidad lo que ha sucedido. Sus ganas de seguir adelante, así como su perseverancia, los llevará a estar en paz y felices en tiempo récord.

La astróloga aclara que estos signos zodiacales superan rápidamente las rupturas amorosas porque los elementos regentes son el aire y el fuego. El aire, regente de Géminis, Libra y Acuario, les permite soltar sin quedarse estancados en el drama de la separación.

El fuego, regente de Aries y Sagitario, les da la posibilidad de agradecer por la experiencia y seguir adelante. Leo no se encuentra en esta lista porque a pesar de compartir elemento con estos dos signos zodiacales, las personas de este signo suelen ser dramáticas, por lo que no superarían fácilmente la terminación de su relación.

Por su parte, los signos de tierra y agua suelen aferrarse mucho a las personas. Es por esto que se les dificultará dar vuelta a la página.